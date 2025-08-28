Lärare i Matematik och Teknik
2025-08-28
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergskolan Bromma
är en uppskattad F-9-skola belägen i natursköna Beckomberga park. Verksamheten drivs i kulturmärkta lokaler, som är vackert belägna mitt i den gamla anrika sjukhusparken. Vi tror på estetiska lärprocesser och erbjuder våra elever i årskurs 7-9 kreativa fördjupningar inom Media och Foto, Musik och ljud, Scen och dekor, Konst och design, Dans och Idrott och rörelse
• Dessa inslag bidrar till ökat engagemang, stärkt lärande och en stark vi-känsla på skolan. Det är en fördel om du själv har intresse inom fördjupningarna, eftersom alla våra lärare är med och driver dessa.
Vill du vara en del av en skola där kunskap, kreativitet och värdegrund går hand i hand? Brinner du för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna kan växa och utvecklas till sin fulla potential? Då kan detta vara jobbet för dig!
Nu söker vi en lärare i Matematik och Teknik för undervisning i åk 7-9
Vi söker dig som:
• Är behörig och legitimerad lärare.
• Har en tydlig ledarroll och skapar struktur i undervisningen.
• Brinner för kreativa utbildningsprocesser och anpassar undervisningen efter elevernas behov.
• Har en god didaktisk förmåga och inspirerar både elever och kollegor.
• Vill vara en förebild och mentor för våra elever och bidra till deras utveckling.
• Brinner för kreativa inslag i undervisningen.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens
:
• Har ett tydligt ledarskap i och utanför klassrummet och är trygg i din roll.
• Har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning.
• Skapar förtroendefulla relationer med såväl elever och föräldrar som kollegor.
• Har förmåga att arbeta strukturerat med din undervisning.
• Vill vara med och bidra till skolutvecklingen både lokalt och inom koncernen.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• Möjlighet att undervisa tillsammans med andra kollegor.
• Kollegial fortbildning i ämnet-ÄDK.
• Möjlighet att fortsätta att utvecklas genom att söka karriärtjänster.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• Möjlighet att bidra till och utveckla våra kreativa fördjupningar.
• Vi bjuder på pedagogisk lunch.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Publiceringsdatum 2025-08-28
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 1 september 2025.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
