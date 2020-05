Lärare i matematik och no/tk åk 7-9 Tegelhagens skola - Sollentuna Kommun - Grundskolelärarjobb i Sollentuna

Sollentuna Kommun / Grundskolelärarjobb / Sollentuna2020-05-28Välkommen till oss på Tegelhagens skola!Tegelhagens skola ligger är ett naturskönt område i södra Sollentuna.På skolan går det sammanlagt cirka 675 elever i årskurs F-9. Skolan har ett utvecklat arbete med digital teknik. I januari flyttade vi in i en toppmodern ny skolbyggnad. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling. Förutom digital kompetens, lägger vi stor vikt vid utomhuspedagogik och friluftsliv. Alla våra elever har tillgång till en egen lärplatta eller dator. Skolan arbetar aktivt för att utveckla det pedagogiska arbetet och under det senaste läsåret har hela skolan varit engagerad i ett utvecklingsarbete med syfte att öka tillgängligheten för samtliga elever.På skolan finns ett stabilt och kompetent elevhälsoteam som inkluderar tre speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, syv, två biträdande rektorer, en skolutvecklare och rektor samt ett samarbete med Sollentuna kommuns skol- och familjeteam. Skolan är Olweuscertifierad, vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande antimobbningsarbete.ArbetsuppgifterVi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Som lärare i matematik och no/tk brinner du för att undervisa eleverna mot uppsatta mål enligt gällande kurs- och läroplan. Din undervisning är strukturerad, du följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du skapar studiero och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. Du genomför undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov och du har ett arbetssätt där elevinflytande och flexibilitet är en naturlig del. Du tar ett helhetsansvar och arbetar för en trygg miljö för alla elever på skolan.Din undervisning kommer att vara i åk 7 där du kommer att samarbeta med vår förstelärare i matematik. Du kommer att ingå i arbetslaget årskurs 7-9 och vara en av två mentorer i en av våra sjuor.KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för årskurs 7-9 i matematik, NO och teknik. Du vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus och har en positiv inställning till det kollegiala lärandet. Du har ett starkt intresse för att våra elever ska utvecklas i sin kunskapsutveckling och sitt lärande. Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet och helhetstänkande samt kunskaper inom programmering. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och god förmåga att planera, anpassa och följa upp arbetet. Då en av profilerna på skolan är utomhuspedagogik är det meriterande om du har erfarenhet av detta.Som person är du lösningsfokuserad och positiv, har en god kommunikativ förmåga både i tal och skrift. Du har god förmåga att uppmuntra och inspirera och har förmågan att se helheten i elevens skolsituation. Du tycker om att samarbeta och har en helhetssyn för verksamheten. Du är en engagerad medarbetare med god samarbetsförmåga att skapa skapa förtroendefulla relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.Välkommen med din ansökan!Intervjuer kommer att ske löpande.Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2020-08-10 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2020-05-28Individuell lönSista dag att ansöka är 2020-06-14Sollentuna kommun5244100