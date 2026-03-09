Lärare i Matematik och NO/TK åk 7-9
Nya Enskede skola
Höstterminen 2026 öppnar en ny grundskola, Nya Enskede skola, åk 7-9 i Enskede.
Skolan är belägen i närheten av Sockenplan med närhet till goda kommunikationer genom både tunnelbana och bussar. Nya Enskede skola kommer flytta in i nyrenoverade lokaler och delar delvis lokaler med Betty Petterssons gymnasium så som matsal, bibliotek, uppehållsytor samt välrustade och moderna specialsalar för bland annat NO-undervisning.
En stor del av skolans personal kommer från Enskede skolas och Örbyskolans högstadium som i samband med att den nya grundskolan öppnar kommer att läggas ned. Personalgruppen kännetecknas av hög kompetens, stort engagemang och samarbetskultur. HT 2026 öppnar skolan med sex paralleller i åk 9, fem paralleller i åk 8 och sju paralleller i åk 7, på sikt kommer skolan vara sex paralleller i samtliga årskurser.
Vi erbjuder
Din roll
Vi söker dig som vill bli lärare på Nya Enskede skola och ansvara för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma i Matematik samt NO/TK åk 7-9. Delat mentorskap för en klass på högstadiet kan ingå. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningar för våra elever.
Denna annons gäller en tillsvidaretjänst.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i Matematik och två eller fler NO-ämnen (Biologi, Fysik, Kemi) i åk 7-9. Det är meriterande med behörighet i teknik.
• Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument och uppdrag.
• Du ska vara en trygg och tydlig ledare som skapar ett gott arbetsklimat.
• Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
• Du är van att arbeta med digitala verktyg som en självklar del av undervisningen
Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du är nyfiken att lära nytt och delar med dig av dina erfarenheter till kollegor. Du planerar, organiserar och prioriterar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
