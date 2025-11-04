Lärare i matematik och NO till Storåskolan
Storåskolan är den mindre skolan med de stora möjligheterna, vackert belägen vid Råsvalens norra strand. Omgiven av trolsk Bergslagsskog som inbjuder till ett aktivt friluftsliv. Du tar dig med lätthet till oss då pendlingsmöjligheterna är goda både med tåg och buss. Storåskolan är en årskurs 4-9 skola med 220 elever och cirka 30 personal.
Storåskolan präglas av lärande, omtanke och ansvar. Hos oss innebär det att vi tillsammans bygger vår verksamhet på goda relationer och låter lärande och kunskap stå i centrum. Det är en skola där man som elev får växa, ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.
Vi erbjuder en utbildning med hög kvalité för livslångt lärande. Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund, för en trygg skolmiljö där alla trivs och känner sig sedda.
Storåskolans personal har positiva och höga förväntningar på sig själva, vårdnadshavare och på eleverna. Tillsammans skapar vi framgång.
Vi söker nu en lärare i matematik, kemi och fysik för undervisning i åk 7 - 9. I uppdraget ingår mentorsuppdrag och nära samverkan med kollegor.Kvalifikationer
Behörighet att undervisa i grundskolans senare år är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med elever som kräver ett tydligt ledarskap, att kunna anpassa sig till gruppen och vara med och bidra med egna och nya erfarenheter är viktigt i rollen som lärare hos oss på Storåskolan. Uppdraget kräver en tydlighet i dialog gentemot både elever och vårdnadshavare med ett professionellt förhållningsätt där vikten av relationsskapande är i fokus.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
