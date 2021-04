Lärare i matematik och no till Skytteskolan årskurs 7 - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-04-06I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-06Vi söker två lärare till en spännande och framåtsträvande skola! Skolans läge nära Marklandsgatan gör att det är lika enkelt att ta sig till naturen och havet som till stadens centrum.Skytteskolan har under de senaste åren genomgått en nybyggnation och den nya skolan skall vara inflyttningsklar januari 2022. Tiden vi har framför oss är mycket spännande och personalgruppen behöver förstärkning. Vi bygger högstadium med början med drygt 100 elever i årskurs 7. Vi söker därför två lärare med behörighet i matematik och NO inklusive teknikämnet som kommer att vara en del av vårt arbete med att bygga upp det nya arbetslaget på Skytteskolans högstadium. Vi söker dig som brinner för matematiken, fysiken, kemin, biologin och tekniken, som är beredd att vara en del av vårt utvecklingsarbete med att öka elevernas kunskaper.Att arbeta som lärare på Skytteskolan innebär att ta stort ansvar för kvalitén för våra elever och för undervisningen. Vi arbetar ständigt med att det systematiska kvalitetsarbetet skall vara en levande del av vår verksamhet. Vi söker nu kollegor som också strävar efter att utveckla verksamheten och vill bidra med sin kompetens. Vi vill att alla våra pedagoger ska bidra till att skolan ska vara en spännande arbetsplats med intresserade barn och pedagoger med stort engagemang och stor arbetsglädje.Du kommer arbeta i arbetslag tillsammans med andra lärare och med god till-gång till elevhälsans alla professioner.Vi söker dig som är grundskollärare med behörighet i att undervisa i matematik och NO ämnena. Som person har du god samarbetsförmåga och du uppfattar arbetslaget som en förutsättning för att du ska utvecklas i din yrkesroll. Du är en reflekterande pedagog med insikt i styrdokument och läroplan och inte minst med stor lust att lära nytt.Du är en relationsskapande person som ser förtroendefulla relationer och höga förväntningar på eleverna som en utgångspunkt för framgångsrikt lärande. Du har ett inkluderande arbetssätt och klarar att omfamna och se både grupp och individ.Ett gyllene tillfälle även för dig som har en kollega som har byggt upp ett samarbete och få arbeta tillsammans på en ny skola för att bygga upp högstadiet från grunden tillsammans med ledningsteamet på Skytteskolan.Välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Höstterminen 2021 Ferietjänst.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Göteborgs kommun5672735