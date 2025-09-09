Lärare i matematik och NO för åk 7-9
2025-09-09
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra - välkommen till Enköpings kommunala grundskolor!
Korsängsskolan är en skola med årskurserna F-9 med cirka 830 elever. Skolan ligger i centrala Enköping med ett blandat upptagningsområde, som omfattar både delar av centralorten och till viss del landsbygd. Skolan invigdes 1948 och har varit i drift sedan dess, under åren har till- och ombyggnationer gjorts. Nu är vi inne i en expansiv och spännande fas då vi precis fått tillgång till nya lokaler i anslutning till den nuvarande skolan. Skolan är populär med högt söktryck och de flesta elever går alla sina 10 år på Korsängsskolan.
Alla verksamheter i skolan genomsyras av att "Vi har ett kompromisslöst fokus på elevens bästa, vilket innebär ett steg i taget och alltid framåt". Vi har en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss är du en nyckelperson i elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen och elevernas behov, i nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Du arbetar aktivt med att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig sedda och motiverade. Du är en del av ett professionellt arbetslag som tillsammans driver skolans utveckling framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i grundskolan. Du har god kännedom om skolans styrdokument och ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet.
Som person är du engagerad, relationsskapande och lösningsfokuserad. Du har förmåga att skapa struktur och trygghet, samtidigt som du väcker nyfikenhet och lust att lära. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till en positiv arbetsmiljö där både elever och kollegor trivs.
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
