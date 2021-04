Lärare i matematik och NO för åk 7-9 och gymnasiet till Carpe Di - Karlskrona kommun - Gymnasielärarjobb i Karlskrona

Karlskrona kommun / Gymnasielärarjobb / Karlskrona2021-04-08Lärare i matematik och NO för åk 7-9 och gymnasiet till Carpe Diem på Fischerströmska gymnasiet11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss.Mer information på: FramtidsyrkenFischerströmska gymnasiet är Karlskronas minsta gymnasieskola. Skolan ligger mitt i Karlskrona, på Ölandsgatan samt i Psilanderska huset, där även Törnströmska gymnasiet är beläget. Fischerströmska gymnasiet karaktäriseras av mångfald både bland personal och bland elever. På Fischerströmska gymnasiet finns tre olika introduktionsprogram: språkintroduktion, yrkesintroduktion och individuellt alternativ samt Carpe Diem. Carpe Diem är en satsning för att ge 16-20 åriga elever med diagnoser inom autismspektrat en meningsfull och bra studietid. Skolan erbjuder en unik möjlighet att kunna läsa i små grupper och få individuell coaching. Skolan kännetecknas av välutbildad och engagerad personal, vars målsättning är att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.2021-04-08Legitimerad lärare åk 4-9 i ämnet matematik i kombination med NO-ämnen. Behörighet för gymnasiet är ett plus. I tjänsten kan det även ingå att vara mentor för en grupp elever.Som person är du engagerad, tålmodig och har ett genuint intresse för att möta elever med skilda förkunskaper. Flexibilitet, god planeringsförmåga, en positiv inställning och god samarbetsförmåga krävs. Många av skolans elever har diagnoser inom npf-spektrat och/eller har behov av olika kompensatoriska insatser, varför kunskap om sådana innebär en fördel.Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande och förmåga till differentierad pedagogik. Har du erfarenhet från IV eller introduktionsprogram så är det en merit, liksom insikter i språkutvecklande arbetssätt.Om anställningenTillsvidareanställningSysselsättningsgrad: 100 %.Tillträde till tjänst: 2021-08-16 eller efter överenskommelse.Provanställning kan bli aktuellt.Linda Thörnqvist, Rektor tfn 0455-32 13 82Fackliga företrädareCarina Svensson, 0455-30 48 69, LärarförbundetMikael Persson, 0704-85 25 16, Lärarnas RiksförbundDu är välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021. OBS! Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering.Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-22Karlskrona kommun5678790