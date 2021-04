Lärare i matematik och naturvetenskap (7-9) - Stockholms kommun - Grundskolelärarjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Grundskolelärarjobb / Stockholm2021-04-05Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningSturebyskolan är en F-9 skola med ca 1170 elever belägen i Enskede i Stockholm.Skolans arbete präglas av höga ambitioner, arbetsglädje, höga resultat och ett långt drivet kvalitetsarbete. Skolan har en lång tradition av ett nära samarbete med högskola och universitet har under årens lopp samarbetat med både Stockholms universitet och Uppsala universitet i olika skolutvecklingsprojekt. Skolan utgör också en av de största vfu-skolorna inom Stockholms stad och vi har ett väl utvecklat samarbete med Stockholms universitet. För våra professionella lärare är det en självklarhet att utgå från forskning och beprövad erfarenhet i sitt vardagliga arbete. För oss är det viktigt med en arbetsplats som genomsyras av ett professionellt arbetssätt och präglas av glädje och engagemang för varandra och våra elever. Sturebyskolan är en attraktiv skola som är känd för sin höga trivsel bland elever och medarbetare.2021-04-05Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för årskurs 7-9 i matematik och naturvetenskapliga ämnen.Du tillhör ett av tre arbetslag på högstadiet samt ämneslagen i matematik och no. Du månar om ett gott samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du entusiasmerar eleverna då du brinner för dina ämnen och är en självklar ledare i klassrummet. För dig är goda studieresultat lika viktigt som att skapa ett klassrum som främjar elevernas trygghet och trivsel. Du är tydlig i din kommunikation och har goda rutiner för att tydliggöra elevernas kunskapsutveckling för såväl elever som vårdnadshavare.På Sturebyskolan är mentorskapet en aktiv och viktig del i lärarnas uppdrag. Elevhälsan på högstadiet består av specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska. Det är viktigt att du ser samarbete med elevhälsan som en självklar del i ditt läraruppdrag. Sturebyskolan arbetar med övertygelsen att alla elever kan och ska nå målen. Ett coachande ledarskap mot elev och ett högt deltagande i skolans kvalitetsarbete är en del i vårt gemensamma uppdrag. På skolan har vi en pedagogisk utvecklingsgrupp som består av skolans förste- och utvecklingslärare som alla arbetar mot skolans verksamhetsmål tillsammans med personal och skolledning.Vi välkomnar ansökningar både från dig med lång erfarenhet av yrket men också från dig som är en driven nyutexaminerad lärare. Då skolan har en lång tradition av arbetet med vfu-studenter är våra lärare vana vid av att coacha nya lärare i sin roll. Om du är ny som lärare kommer du att ha en mentor under ditt första år. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer görs löpande.Välkommen med din ansökan!Legitimerad lärare i matematik och no för åk 7-9.God it-vana.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Aug 2021 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-19Stockholms kommun5671730