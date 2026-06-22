Lärare i matematik, NO och teknik, Björkskataskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-06-22
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - https://www.lulea.se/anstallning
Björkskataskolan ligger centralt i stadsdelen Björkskatan. Läsåret 2025/26 har vi 390 elever från årskurs 7 till 9. Här jobbar erfarna och engagerade lärare och pedagoger, ledare och yrkesmänniskor. På Björkskataskolan tror vi på att tillsammans skapa bra stämning och bygga relationer mellan alla på skolan. Vi har ett fint närområde med hockeyplan, fotbollsplan och basketplan, samt fina studiemiljöer inomhus med bra ljus, luft och ljudnivå.
På skolan finns bland annat två lärstudios där resurspedagog och specialpedagoger/speciallärare arbetar med elever så de får extra stöd. Arbetslagen samarbetar med det lokala elevhälsoteamet, som består av skolledning, resurspedagog, specialpedagoger, kurator, SYV och skolsköterska. Vi har också ett väl fungerande elevråd som ger goda möjligheter till elevinflytande, och det skapar engagerade elever som bryr sig om sin skola och utbildning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker lärare för undervisning i ämnena matematik, NO och teknik. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare i arbetslag och ämneslag. Mentorskap tillsammans med en annan lärare ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt betygssätta eleverna.Kvalifikationer
Du har behörighet och legitimation för undervisning i matematik, NO och teknik på högstadiet. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper att arbeta språk -och kunskapsutvecklande samt har goda kunskaper i att använda digitala verktyg som pedagogiskt redskap och som kommunikation i lärandet. Du är en viktig länk i att föra det arbetet framåt.
Det är av stor vikt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom att ha ett demokratiskt förhållningssätt och att vara en god förebild. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever och du har tydlig struktur i din undervisning för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig lärmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde: 26-08-12
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Elisabeth Landström elisabeth.landstrom@skol.lulea.se 0920 45 30 00 Jobbnummer
9972236