Lärare i matematik, no och teknik - Malmaskolan

Är du lärare med behörighet att undervisa i matte, no och teknik? Hos oss arbetar vi för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Malmaskolan är en F-6-skola med cirka 400 elever fördelade på två eller treparallelliga årskurser. Malmaskolan ligger i hjärtat av Norby i sydvästra Uppsala. Omgivningarna är lugna och fridfulla och det är gångavstånd till härlig natur i både Stadsskogen och Hågadalen. Malmaskolan präglas av trygghet och stabilitet och goda resultat. Våra medarbetare är engagerade och erfarna och har goda ämneskunskaper.
Du kan läsa mer om Malmaskolan här: https://malmaskolan.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnena Matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att eleverna och skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar eleverna, undervisningen och verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. Du behöver god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Tjänsten kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt. Samt att det är önskvärt med it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som person är du initiativrik och får saker att hända. Du arbetar målinriktat och har lätt att nå goda resultat. Du anpassar dig snabbt till förändrade omständigheter och ser möjligheter där andra ser hinder. Med en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap möter du varje elev där den är och anpassar din kommunikation för att nå fram på bästa sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zandra Boivie, rektor, 018-727 74 00.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
