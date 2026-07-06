Lärare i matematik, Nifsarpsskolan
Höglandsförbundet, Nifsarpsskolan / Gymnasielärarjobb / Eksjö Visa alla gymnasielärarjobb i Eksjö
2026-07-06
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höglandsförbundet, Nifsarpsskolan i Eksjö
Höglandsförbundet – Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra skillnad för elevers lärande och bidra till bättre kunskapsresultat? På Nifsarpsskolan söker vi nu en engagerad och utvecklingsinriktad lärare i matematik.
Ditt nya jobb
Tjänsten omfattar i första hand undervisning i matematik på deltid. För dig som även har behörighet och intresse för undervisning i engelska finns möjlighet att kombinera uppdraget till en heltidstjänst.
Som ämneslärare hos oss har du en viktig roll i elevernas kunskapsutveckling. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen med fokus på att skapa goda förutsättningar för lärande och måluppfyllelse. Du ansvarar för bedömning och betygssättning i enlighet med gällande styrdokument. Mentorskap kan ingå i tjänsten.
I uppdraget ingår att tillsammans med kollegor utveckla undervisningen och skapa lärmiljöer som främjar elevernas motivation, nyfikenhet och lärande. Vi arbetar aktivt med att analysera elevernas resultat och anpassa undervisningen för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential.
Som lärare på Nifsarpsskolan är du en viktig del av skolans gemensamma utvecklingsarbete. Du bidrar med ämnesdidaktisk kompetens, delar erfarenheter med kollegor och deltar i arbetet med att stärka kvaliteten i undervisningen. Vi värdesätter ett professionellt samarbete där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsutveckling och skolans fortsatta utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad lärarutbildning med behörighet att undervisa i matematik. Det är meriterande om du även har behörighet för engelska. Tidigare erfarenhet av att undervisa, gärna inom gymnasieskolan, är också meriterande. För tjänsten krävs att du har god datorvana.
Som person har du god pedagogisk insikt och förmåga att motivera och inspirera till lärande. Du tar ansvar för ditt eget arbete och arbetar strukturerat för att komma vidare i din egen planering och undervisning. Du ser vikten i att bygga goda relationer med eleverna i syfte att motivera till lärande. Du är en naturlig ledare i klassrummet och har god förmåga att samarbeta med andra. Som person bidrar du till ett positiv och utvecklade arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.
Om vår skola
Nifsarpsskolan är en gymnasieskola som ligger strax utanför Eksjö. På skolan bedriver vi gymnasieutbildning inom fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet inriktning mark och anläggning samt naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk. Skolan har ungefär 240 elever och 40 medarbetare, där samtliga i personalen har semestertjänst.
Skolan präglas av en kultur med högt engagemang, familjär stämning, stort eget ansvar och ett arbetssätt där alla hjälps åt och är lika mycket värda. Vi har nära kontakt med våra branscher, lokalt, regionalt och nationellt och för oss är det extra viktigt att eleverna har hög anställningsbarhet efter utbildningen.
Våra ledord är trygghet och trivsel, verklighetsbaserat lärande och att det ska vara roligt att gå i skolan!
Bra att veta
Beroende på din behörighet och ditt önskemål är tjänsten mellan 50-100%. Anställningen är tillsvidare med semestertjänst. Tillträde är önskvärt till läsårsstart 2026. Intervjuer kommer preliminärt att hållas under vecka 32 och 33.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef Rickard Horgby.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C333277". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
575 96 EKSJÖ Arbetsplats
Höglandsförbundet, Nifsarpsskolan Kontakt
Rektor
Rickard Horgby rickard.horgby@hoglandet.se 070-553 91 01 Jobbnummer
9993028