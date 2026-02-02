Lärare i matematik för mattestöd
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-02-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola Lilla Torg i Malmö startades 2009 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom SA: Beteendevetenskap - Kriminologi, VO - Räddningsmedicin samt HV - Hår- och makeupstylist. Skolan har ca 260 elever och 25 medarbetare. Vi söker nu en engagerad vikarie till vår verksamhet. Du hittar vår skola på Per Weijersgatan precis mellan Gustav Adolfs Torg och Lilla Torg.
Gymnasielärare i Matematik (för mattestöd) till Drottning Blankas Gymnasieskola Lilla Torg i Malmö
Ditt uppdrag
Under en del av vårterminen söker vi dig som kan arbeta med repetition och stöd inom ämnet matematik. Vi vill att du kompletterar våra innevarande matematiklärare genom att t.ex. jobba intensivt med en mindre grupp elever och/eller med särskilda områden inom matematiken. Fokus är kurserna Matematik 1a och Matematik 1b. Publiceringsdatum2026-02-02Profil
I första hand söker vi dig som är utbildad och legitimerad gymnasielärare inom Matematik. Vi tror att du har ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap i just detta ämne. Du behöver vara mycket praktiskt lagd och du behöver kunna förklara samma matematiska problem på flera olika sätt.
Det är viktigt att jobba med undervisningen utifrån programmålen för att eleverna ska se nyttan med matematikkunskaperna och kunna tillämpa matematiken i vardagen. Ditt och elevernas gemensamma mål är att eleverna ska lyckas med matematikkursen. Du är tydlig i din kommunikation med eleverna och vet att tydlighet skapar trygghet.
Observera att vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Lilla Torg i Malmö erbjuder vi många goda pedagogiska samtal med många kollegor både inom programmet och vid de andra programmen. Vi arbetar mycket med internationalisering och många av våra elever genomför delar av sina gymnasiestudier utomlands. Även skolans medarbetare kan få tillgång till de internationella kontakterna via fortbildningar och/eller studiebesök.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en timanställning om minst 10 klocktimmar per vecka. Insatsen med eleverna kommer att genomföras under mars, april och eventuellt maj.
Vi tillämpar löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem med ett CV och ett personligt brev. Vi kan inte ta emot ansökningar via email. Vi vill att du bifogar en kopia på din lärarlegitimation och ditt utdrag från belastningsregistret.
Vid frågor kring tjänsten, kontaktar du rektor Annika Silverup via mailadress annika.silverup@academedia.se
För anställning inom gymnasiet kräver vi att du har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9717977