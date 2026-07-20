Lärare i matematik
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Falkenberg Visa alla gymnasielärarjobb i Falkenberg
2026-07-20
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Falkenberg startades 2000 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom frisör- och stylistprogrammet, hotell- och turismprogrammet, estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan har cirka 160 elever och 25 medarbetare. Vi söker nu en lärare i matematik till vår verksamhet.
Lärare i matematik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Falkenberg
Vi söker nu en engagerad matematikresurs på cirka 50 % till vår skola under kommande läsår.
I rollen arbetar du nära våra elever för att stärka deras kunskaper och måluppfyllelse i matematik. Uppdraget innebär framför allt att ge extra stöd till elever, både individuellt och i mindre grupper, samt att samarbeta med skolans matematiklärare kring planering, uppföljning och anpassningar. Du kommer även att finnas med i klassrummet som ett pedagogiskt stöd när behov finns.
Tjänsten passar dig som tycker om att bygga relationer, motivera elever och göra matematik begriplig och tillgänglig. Du blir en viktig del av skolans arbete för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Hos oss är både kvalitet och goda relationer viktigt i allt vi gör. Vi söker därför dig som har ett stort personligt engagemang för elevers lärande och utveckling. Du tror, precis som vi, på devisen "Det är viktigt för oss att det går bra för dig" och är beredd att göra det lilla extra för att hjälpa eleverna att nå sina mål.
Du har goda kunskaper i matematik och erfarenhet av att undervisa eller stötta elever. Du kan vara legitimerad lärare eller lärarstudent.
Som person är du trygg, lyhörd och strukturerad. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan anpassa ditt stöd utifrån varje elevs behov. Som kollega tar du ansvar för både små och stora frågor i vardagen och vill bidra aktivt till skolans utveckling.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför erbjuder vi självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar, friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på cirka 50% under läsåret 2026/2027, med möjlighet till förlängning utifrån verksamhetens behov.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Julia Andersson på julia.andersson@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
311 34 FALKENBERG Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Julia Andersson julia.andersson@dbgy.se Jobbnummer
10007840