Lärare i matematik
Edukatus Alliance AB / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2025-11-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Växjö
, Ljungby
, Karlshamn
, Ronneby
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Mobergsskolan i Växjö förenar tydligt målfokus med verkligt lärande i en varm och trygg skolmiljö. Hos oss står elevernas utveckling i centrum - både kunskapsmässigt och socialt - och vi är stolta över den starka gemenskap som präglar vår skola.
Här möts du av engagerade kollegor, tydlig struktur och ett genuint fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för både elever och medarbetare att växa och lyckas.
Matematiklärare åk 7-9 till Mobergsskolan i Växjö
Vill du arbeta på en skola där engagemang, utveckling och trygghet går hand i hand?
Mobergsskolan söker nu en erfaren och inspirerande lärare i matematik till årskurs 7-9.
Vi söker dig som brinner för att skapa en undervisning som väcker nyfikenhet och gör skillnad - varje dag.
Du har erfarenhet av differentierad undervisning och arbetar kontinuerligt laborativt, i kombination med matematikboken. Vi vill att du driver matematikutvecklingen på skolan Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som matematiklärare hos oss blir du en viktig del av ett starkt och samarbetsinriktat lärarlag. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån Lgr22, med fokus på differentierad undervisning och elevers individuella behov.
Du kommer också att vara mentor för en grupp elever där du, tillsammans med kollegor och elevhälsoteam, arbetar för deras trygghet, studiero och måluppfyllelse.
Vi arbetar systematiskt med kollegialt lärande, digitalisering och datadrivna analyser för att ständigt utveckla undervisningen. Hos oss är engagemang, ansvar och relationer centrala värden.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med behörighet i matematik för åk 7-9
Har erfarenhet av differentierad undervisning och att elevanpassa undervisningen.
Har ett genuint engagemang för elevers lärande och välmående.
Är driven, strukturerad och samarbetsinriktad.
Ser mentorskapet som en viktig del av uppdraget och trivs i nära kontakt med elever och vårdnadshavare.
Om Mobergsskolan
Mobergsskolan i Växjö är en fristående grundskola, beläget på stadsdelen Öster i Växjö. Vi har ca 150 elever i årskurserna 7-9.
Vi har en god kvalitet på vår undervisning och en god kompetens med hög behörighet bland våra lärare. Hos oss får eleverna utmanas och bygga sina kunskaper för framtiden. Hos oss ska alla elever känna sig sedda och välkomna och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete.
Skolan har ett starkt fokus på digitalisering, studiero, närvaro och lärmiljöer som främjar motivation och utveckling.
Vi erbjuder
En engagerad och varm arbetsgemenskap
Kollegialt lärande och stödjande ledarskap
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen
En arbetsplats med framtidstro och stolthet
Som pedagog hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan. På Mobergsskolan arbetar vi utifrån vår pedagogiska diamant samtidigt som varje skola har sin unika prägel. Vi arbetar aktivt med olika nätverk mellan våra skolor för att lära oss av och tillsammans med varandra och delar frikostigt med oss av vår kunskap och våra erfarenheter under vår utbildningsdag som präglas av kollegialt utbyte och samverkan. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Vi söker dig som
- Drivs av att ge varje elev ett personligt bemötande och skapa en inlärningsupplevelse som är anpassad efter elevens behov.
- Brinner för matematik och har gedigna ämneskunskaper
- Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
- Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
- Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med våra styrdokument.
- Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och erfarenhet av att arbeta i skola. Du är ansvarfull, positiv och har ett gediget intresse för skola och lärande.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/415". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Mobergsskolan Växjö Kontakt
Cornelia Rosenfeldt, rektor 073-0757235 Jobbnummer
9596342