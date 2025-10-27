Lärare i matematik
2025-10-27
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Vid torget i Svenljunga ligger kommunens Vuxenutbildning - Lärcentrum!
Hos oss samsas närdistansundervisning i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik med SFI, Vård-och omsorgscollege och IM VIA.
IM VIA är Svenljunga kommuns variant av IM allmän på gymnasiet. Där har vi en nära samverkan med arbetsmarknadsenheten kring exempelvis praktik. Anledningen till att utbildningen ligger hos oss på vuxenutbildningen är att vi inte har någon egen gymnasieskola i kommunen.
Vi håller till i moderna lokaler, och är en relativt liten personalgrupp där allas röster blir hörda.
Undervisa i främst matematik inom vuxenutbildningen och kommunens variant av IMA på gymnasiet. På IMA kan även undervisning i grundskolans NO-ämnen ingå.
Delta i utveckling av verksamheten som bedrivs på Lärcentrum både inom ämnet matematik och i utvecklandet av vår IMA-variant.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik på högstadiet och gymnasiet. Meriterande är om du har behörighet i ytterligare något naturvetenskapligt ämne eller har läst specialpedagogik eller är utbildad specialpedagog/speciallärare.
Meriterande är också ett intresse och en fallenhet för att möta och undervisa elever som haft det svårt i sin tidigare skolgång.
Vår verksamhet bygger på ett relationellt bemötande, där relation bygger grunden för utveckling och lärande på individnivå.
Vi ser också att du har ett stort intresse för att undervisa vuxna. De bär med sig helt andra erfarenheter och utmaningar in i utbildningen än vad våra ungdomar gör.
Personlig lämplighet väger tungt.
