Lärare i Matematik
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Täby Visa alla grundskollärarjobb i Täby
2025-08-28
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/larare-i-matematik-4.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Lärare i Matematik sökes till Internationella Engelska Skolan i Täby - Visstidsanställning läsåret 25/26
Är du en passionerad, behörig och engagerad matematiklärare? Vill du vara en del av ett dynamiskt team på en skola som värdesätter studiero, säkerhet och respekt? Internationella Engelska Skolan i Täby söker nu en matematiklärare för en visstidsanställning under läsåret 25/26.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Internationella Engelska Skolan i Täby är en väletablerad skola för årskurs 4-9 med en elevkår på cirka 1300 elever och en personalstyrka på omkring 140 anställda. Vi är kända för vår höga utbildningskvalitet, en internationell lärarkår och en undervisningsmiljö där upp till 50 % av undervisningen sker på engelska. Vi arbetar enligt IES ethos, som främjar en inkluderande atmosfär där akademisk framgång och personlig utveckling står i fokus. Din roll Vi söker en behörig och engagerad matematiklärare för årskurs 4-6 på en visstidsanställning från augusti 2025 till juni 2026. I denna roll kommer du att: - Planera och genomföra högkvalitativ undervisning i matematik- Inspirera och motivera elever till att nå sin fulla potential.- Samarbeta med kollegor för att skapa en stimulerande lärmiljö.- Bidra till skolans positiva och stödjande atmosfär.
Vem är du?
• Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik för årskurs 4-6.
• Du är en pedagogisk och engagerad lärare som brinner för undervisning.
• Du är en lagspelare som värdesätter samarbete och god kommunikation.
• Du har förmågan att skapa en trygg och inspirerande inlärningsmiljö.
Vi erbjuder
• En möjlighet att arbeta i en internationell och utvecklande miljö.
• Ett engagerat och stöttande team.
• En skolkultur präglad av respekt, trygghet och studiero.
Ansökan Är du intresserad av denna möjlighet? Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du är rätt person för tjänsten. Ansök via IES karriärsida. Vi ser fram emot din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9481571