Lärare i matematik 7-9
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet / Grundskollärarjobb / Avesta Visa alla grundskollärarjobb i Avesta
2026-03-04
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Domarhagsskolan är en 7-9-skola centralt belägen i Avesta. Vi delar vissa lokaler med Karlfeldtgymnasiet och är en del av ett rektorsområde som även omfattar anpassad grundskola 7-9 samt två särskilda undervisningsgrupper. Vi har cirka 320 elever och en engagerad personalgrupp som arbetar utifrån en gemensam spelplan där professionalitet, respekt och mod är vägledande. Begreppet #aktivtsnäll genomsyrar vårt främjande arbete för trygghet och studiero. Vi är en mobilfri skola och tror på lärarens professionella ledarskap som avgörande för elevernas utveckling.
Om rollen
Som lärare i matematik på Domarhagsskolan ansvarar du för undervisning och övriga uppgifter som tillhör uppdraget. Vi söker dig som vill ta ett tydligt professionellt ansvar för undervisning och elevutveckling i årskurs 7-9. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning enligt Lgr22, med fokus på kvalitet, progression och måluppfyllelse.
I rollen ingår bedömning och betygssättning samt ansvar för utvecklingssamtal och vårdnadshavarkontakter när det gäller elevernas utveckling i dina ämnen. Du är en aktiv del av både arbetslag och ämneslag där ni gemensamt tar ansvar för elevernas hela skoldag och skolans utveckling. Du som lärare har ett stort professionellt ansvar att självständigt organisera, planera och säkerställa undervisningens kvalitet. Det innebär också att du aktivt använder arbetslaget som stöd, söker hjälp när det behövs och bidrar till gemensam utveckling. Här förväntas du vara en drivande yrkesperson - inte en passiv mottagare av instruktioner.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig pedagogisk ledare som skapar studiero genom struktur, förutsägbarhet och goda relationer. Du har förmåga att engagera elever och skapa motivation även när utmaningar uppstår.
I rollen förväntas ett professionellt ansvarstagande. Med det menar vi bland annat att du självständigt planerar, strukturerar och följer upp din undervisning samt analyserar resultat för att utveckla kvalitet och progression. Du säkerställer att undervisningen genomförs med hög kvalitet och att eleverna ges tydliga förutsättningar att nå så långt som möjligt. Du tar också ansvar för vårt gemensamma uppdrag genom att vara en aktiv och engagerad del av arbetslaget. Du bidrar med din kompetens, deltar i gemensam planering och är med och utvecklar undervisningen så att vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och trygghet.
Du delar vår syn på #aktivtsnäll och omsätter den i praktiken varje dag. Det märks i ditt ledarskap - i hur du sätter tydliga ramar, bygger förtroende och står kvar även när det blåser. Du agerar med gott omdöme och hög integritet, tar svåra samtal när det behövs och är en stabil vuxen förebild för eleverna. Hos oss gör ditt sätt att leda skillnad - på riktigt.
Formella kvalifikationer
Du har:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik för årskurs 7-9
• God kunskap om skolans styrdokument och betygssättning
• God digital kompetens och vana att arbeta i lärplattform och administrativa system
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i årskurs 7-9, behörighet i fler ämnen, erfarenhet av mentorskap samt arbete med elever i behov av särskilt stöd, i anpassad grundskola eller i särskild undervisningsgrupp. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och resultatuppföljning ses också som meriterande.
Vill du arbeta på en skola där struktur, relationer och professionellt ansvar går hand i hand?Då ser vi fram emot din ansökan. Publiceringsdatum2026-03-04Övrig information
Inför anställning krävs giltigt utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen (2010:800). Från och med den 1 mars 2026 genomför Avesta kommun även registerkontroll mot misstankeregistret i enlighet med den nya lagen (2026:49) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (register enligt lagen om belastningsregister och misstankeregister). Anställning kan ske först efter godkänd registerkontroll. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309653/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Kontakt
Biträdande rektor
Kajsa Orre Engvall kajsa.orre-engvall@avesta.se 0226-645601 Jobbnummer
9778094