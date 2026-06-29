Lärare i Matematik 50% till Hemmestaskolan
Värmdö Kommun / Grundskollärarjobb / Värmdö Visa alla grundskollärarjobb i Värmdö
2026-06-29
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Hemmestaskolan är en F - 9 skola med 620 elever. Vi är en skola där vi utvecklar arbetet med ett tydligt F - 9 perspektiv.
Vi arbetar aktivt med inkluderande lösningar som ska genomsyra elevernas hela skoldag. Elevhälsoteam på skolan är uppdelat på F - 6 och 7 - 9 men också med ett övergripande F - 9 perspektiv. Tillit, kommunikation och att våga tänka utanför boxen genomsyrar verksamheten. På skolan har vi gått från helklass till halvklass i ämnet vilket innebär att vi utökar antal lärartimmar.
Ditt uppdrag
Du ska undervisa i elever i åk 7 - 9 matematik. I tjänsten kan också mentorskap ingå. Du ingår i skolans arbete med att utveckla ämnet och deltar i skolans utvecklingsarbete.
Din erfarenhet
Du ska ha lärarexamen och vara legitimerad i matematik. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och vara van vid att arbeta med att analysera elevernas studieresultat samt att utifrån resultaten bidra till förändringar både på individ- och gruppnivå.
Dina personliga egenskaper
Du ska ha lätt för att kommunicera både i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta med olika aktörer både inom verksamheten, och externa aktörer som vi samverkar med i syfte att våra elever ska kunna få de bästa förutsättningarna i sin utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetPubliceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. För den här tjänsten är utdrag ur belastningsregistret en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Motionsvägen 4 och 9 (visa karta
)
139 22 VÄRMDÖ Arbetsplats
Utbildningskontoret, Hemmestaskolan Jobbnummer
9983594