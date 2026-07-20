Lärare i matematik - vik 100 %
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2026-07-20
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Metapontum är en fristående skola F-9 med ca 620 elever. Skolan har profilerna musik och matematik och erbjuder även riksrekryterande spetsutbildning i matematik för åk 7-9. Skolan är belägen i ett fint kulturhus mitt i Långbro park i Älvsjö. Eleverna omges av en trygg och harmonisk miljö nära naturen i en av Stockholms vackraste parkidyller. Metapontum präglas av en skolkultur där trygghet, studiero, mångfald och goda förebilder ska stödja varje elevs individuella utveckling. Verksamhetens alla delar genomsyras av höga ambitioner och mål.
Metapontum är en del av Atvexa, www.atvexa.se.
Om jobbet
Till HT26 söker vi en lärare i matematik för undervisning i åk 7-9. I tjänsten ingår även mentorskap. Tjänsten är ett vikariat på 100 % under höstterminen 2026.
Vi söker dig med behörighet att undervisa i matematik. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga, lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och på ett entusiasmerande och inspirerande sätt inkluderar eleverna i ämnet.
Vi ser vidare att du är en pedagogisk och tydlig ledare som kan strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är engagerad, flexibel och initiativrik. Vi utgår ifrån att ditt mål är att skapa en utvecklande, positiv och trygg lärmiljö för dina elever. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-20KvalifikationerKvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik
Meriterande
Arbetserfarenhet som lärare i grundskola
Vana att arbeta med Schoolsoft och Google Workspace for EducationÖvrig information
Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde efter överenskommelse. Vi har kollektivavtal i Almega utbildning och friskvårdsbidrag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
Ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister krävs för eventuell anställning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: zandra.jakobsson@metapontum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i matematik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metapontum AB
(org.nr 556664-1691)
Stora Mans Väg 11 C (visa karta
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125 59 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Metapontum Jobbnummer
10006617