Lärare i MA/No och teknik till mellanstadiet Söderfjärdsskolan - Vaxholms kommun - Grundskolelärarjobb i Vaxholm

Vaxholms kommun / Grundskolelärarjobb / Vaxholm2020-05-29Vaxholms stad är en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholm. I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges arbeten med stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Vi har goda resultat i våra verksamheter, flera pågående utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbete med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer/medarbetare.För mer information om Vaxholm:Söderfjärdsskolan är en kommunal F-6 skola. Skolan ligger naturskönt belägen vid Johannesbergsparken med utsikt över Södra Vaxholmsfjärden. I våra fina lokaler går cirka 340 elever och vi som jobbar inom skola och fritidshem uppgår till cirka 70 personer. Skolan bedriver även en språkpedagogisk verksamhet samt grundsärskola, båda integrerade och inkluderande. Söderfjärdsskolan är en skola med en hög ambitionsnivå, där trygghet och lärande är ledord i all verksamhet. Alla elever ska få det stöd och de utmaningar de behöver för att utifrån sina individuella förutsättningar nå bästa möjliga utveckling i sitt lärande.Som delaktig medarbetare på Söderfjärdsskolan möts du av ett stort friutrymme och tillit i utövandet av din yrkesprofession samtidigt som du förväntas leva upp till högt ställda förväntningar som fullt ut omfattar hela det uppdrag som beskrivs i läroplanerna. Det innebär ett målinriktat och ansvarsfullt arbete kring lärande och värdegrund grundlagt i goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare2020-05-29Vi söker dig som vill arbeta som lärare på mellanstadiet. Arbetet innebär, att i nära samarbete med parallellkollega och arbetslaget, planera och genomföra undervisningen i primärt matematik, NO och teknik. Engelska är meriterande. Du ska kunna erbjuda en högkvalitativ, inkluderande och anpassad undervisning.Lärarbehörighet, inklusive legitimation.Mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.Initierade kunskaper om anpassning av undervisning och variation.Erfarenhet av digitala verktyg som stöd i utveckling av lärande och undervisningErfarenhet av att systematisk följa upp undervisning i relation till måluppfyllelse.ÖVRIGTVälkommen med din ansökan via länk i annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-08-10 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-11Vaxholms kommun5244138