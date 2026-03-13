Lärare i liten undervisningsgrupp till Parkskolan
Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, elever, brukare och medarbetare. Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag - idag och för framtiden.
Inom Barn- och utbildningsavdelningen får du som medarbetare en arbetsplats där utveckling och initiativtagande uppmuntras. Genom forum för dialog och erfarenhetsutbyte stärker vi medarbetarnas delaktighet och engagemang. Våra lärgrupper utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att tillvarata och sprida medarbetarnas kompetens, idéer och utvecklingskraft.
Parkskolan erbjuder en trivsam arbetsmiljö, hög kompetens, god gemenskap och närhet till naturen, som är en självklar del av undervisningen. Hos oss står trygghet, glädje och nyfikenhet i fokus. Vi tar tydligt avstånd från all form av diskriminering eller kränkande behandling och ser olikheter som en tillgång. Vårt värdegrundsord KRAM - kunskap, respekt, ansvar och mod - är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Parkskolan är en tvåparallellig F-5-skola med ca 230 elever, centralt belägen i Aneby. Till hösten utökar vi verksamheten med årskurs 6, vilket innebär två ytterligare klasser och ett elevantal på ca 270.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som utbildad lärare till vår lilla undervisningsgrupp med hjärtligt intresse för elever i behov av särskilt stöd och gärna med erfarenhet av och kunskap om olika funktionsvariationer.
Vi har över tid sett ett ökat behov i att kunna möta elever i behov av särskilt stöd i ett mindre sammanhang. Under höstterminen 2026 har vi därför tänkt att starta upp en liten flexibel undervisningsgrupp för att utvidga vår verksamhet och nå målet att alla elever ska komma till skolan för att trivas, må bra och lära så långt det är möjligt.
I den lilla undervisningsgruppen kommer det att finnas elever som behöver olika typer av stöd i större eller mindre omfattning. Stödet ges utifrån en individuell planering för varje elev för att kunna överblicka och planera sin dag/vecka. Utifrån behov får eleverna stöttning i övergång mellan klass/praktiska ämnen/fritids och undervisningsgruppen. Eleverna undervisas enskilt eller i grupp.
Målet är alltid att eleven skall känna tillhörighet i sin ordinarie klass och delta i så stor utsträckning som hen mår väl av. Det ska finns en tydlig kommunikation kring detta så att eleven kan förberedas för eventuella förändringar. Personalgruppen strävar efter att ha ett tydligt gemensamt arbetssätt/förhållningssätt som genomsyras av ett lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik/visuella stödstrukturer och strategier som främjar självständighet och studieteknik. Eleven ska även få stöd i att utveckla sin sociala- och kommunikativa förmåga.
De elever som har del av sin skoldag i den lilla gruppen behåller sin klasslärare i sin ordinarie klass men har en ansvarig pedagog i undervisningsgruppen. Klassläraren har kvar sitt ansvar kring eleven, men arbetet läggs upp i samråd/med stöttning av ansvarspedagogen i den lilla undervisningsgruppen.
Du kommer samarbeta närmast med två resurser men också med olika klasslärare på skolan. I ditt uppdrag ingår det att undervisa grundskolans elever utifrån elevens behov, erfarenhet och styrdokument. Systematiskt kommer du planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetetKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i minst svenska och matematik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd samt undervisning i både låg- och mellanstadiet.
Vi vill att du:
• Har höga förväntningar på eleverna och tilltro till deras förmåga att utvecklas.
• Har ett tryggt, tydligt och ansvarstagande ledarskap.
• Är strukturerad, organiserad och resultatinriktad.
• Bygger goda relationer och arbetar lågaffektivt.
• Är lyhörd och anpassar undervisningen efter elevers olika behov.
• Stimulerar nyfikenhet och lust att lära.
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du är skicklig på att skapa förtroendefulla relationer, tydliggöra förväntningar och kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har lätt att se saker ur andras perspektiv samtidigt som du behåller ditt professionella förhållningssätt.
Du har goda ämneskunskaper, är väl insatt i skolans styrdokument och bidrar aktivt till skolans utveckling. På Parkskolan uppskattar vi medarbetare som vågar prova nya arbetssätt, delar med sig av sina erfarenheter och vill vara en del av det kollegiala lärandet.
Personlig lämplighet är mycket viktig och vi värdesätter särskilt ett lösningsfokuserat arbetssätt och god förmåga att samarbeta.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, men erfarenhet är alltid meriterande.Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vilka kanaler vi använder. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Hos Aneby kommun erbjuds du mer än ett jobb, du blir en del av en arbetsplats som gör skillnad varje dag. Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser därför gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv, tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Innan anställning behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret, examensbevis samt medborgarskap eller arbetstillstånd.
Vi ser fram emot din ansökan!
