Lärare i lärstudio till Emausskolan
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-02-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss på Emausskolan får du göra verklig skillnad för elever i behov av stöd, i en skola där trygghet, gemenskap och lärande går hand i hand. Hos oss väntar nyrenoverade lokaler, nära samarbete och ett starkt värdegrundsarbete varje dag.
Dina arbetsuppgifter
Som lärare i lärstudion arbetar du nära elever med olika behov och förutsättningar. Ditt huvudsakliga ansvar är att stödja elever för att nå målen i läroplanen, med hänsyn till deras individuella förmågor. Du samplanerar regelbundet med kollegor i lärstudion och med ordinarie undervisande lärare.
Du följer upp och återkopplar elevernas framsteg kontinuerligt, identifierar nästa steg i deras utveckling och delar med dig av din kompetens för att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i större sammanhang.
Samarbete är en central del av arbetet, både med elever, kollegor och vårdnadshavare. En god och regelbunden kontakt med hemmet är avgörande, liksom tät uppföljning för att främja elevernas utveckling och välmående.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare åk 1-6, med behörighet att undervisa i matematik och svenska. Har du tidigare erfarenhet av arbete med elever i liten undervisningsgrupp är det positivt. Vi ser gärna att du också har kunskap och/eller erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.
Du är en lärare med förmåga att leda, driva och motivera våra elever. Du ser och möter alla elever efter deras behov och förutsättningar och kan skapa goda relationer. Vi söker dig som älskar ditt jobb och som brinner för att göra skillnad för våra elever!
Vi erbjuder
Emausskolan är en plats där trygghet, lärande och gemenskap står i fokus. Skolan är belägen i stadsdelen Gideonsberg i centrala Västerås med närhet till vackra grönområden, Ringvallens idrottsplats och Västerås kulturutbud. Det ger oss fina möjligheter till utomhusaktiviteter. Skolan är nu under ombyggnad och står helt klar augusti 2025, där vi får tillgång till ljusa och trivsamma lokaler som stimulerar lärande och främjar trivseln. Vi får även en ny skolgård som inbjuder till lek och lärande.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Denna tjänst är ett vikariat som sträcker sig från 2026-02-16 - 2026-12-18
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor/Enhetschef
Antoinette Ahlberg antoinette.ahlberg@vasteras.se 021-398179 Jobbnummer
9727081