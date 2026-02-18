Lärare i klarinett och saxofon
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bland annat bibliotek, fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK, Kalmar Kulturskola, Kulturhuset Strömmen, Kalmar Teater och Kalmar Sportcenter samt flera andra idrottsanläggningar. I vårt arbete strävar efter att ge invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid.
Kulturskolan har precis flyttat in i Kalmars nya Kulturhus Strömmen. Här har vi huvuddelen av vår verksamhet som når ca 1500 barn varje vecka. Vi undervisar i ämnena musik, teater, dans, drill, bild, nycirkus, slöjd och film.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Den största delen av tjänsten innefattar undervisning i klarinett och saxofon för barn och unga i åldern 8-25. Undervisningen sker både enskilt och i grupp på Kulturhuset Strömmen i centrala Kalmar samt i kommunens ytterområden.
Tjänsten innefattar också orkesterledning av Kulturskolans blåsorkestrar och mindre blåsensembler. Vi arbetar med en orkestertrappa i tre steg där vissa elever sedan fortsätter till skolans symfoniorkester - där du sitter som stämledare och mentor.
Länsgemensamma samarbeten som länsungdomsblåsorkester och/eller länsungdomsstorband är också en del av tjänsten.
Du blir en viktig del av Kulturskolans breda och utåtriktade verksamhet, med medverkan i bland annat konserter och lovaktiviteter. Inom ramarna får vårt uppdrag finns också goda möjligheter att skapa och driva egna projekt.
Kulturskolan i Kalmar tillämpar semestertjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kreativ, flexibel och engagerad och som har pedagogisk examen från musikhögskola eller motsvarande utbildning med inriktning mot klarinett/saxofon och orkesterledning.
Du har erfarenhet av att undervisa barn och unga i olika åldrar och gärna också av digital undervisning. Du har lätt för att inspirera, motivera och möta elever med olika behov och lärstilar. Vi ser gärna att du är bekväm med att undervisa olika typer av repertoar och genrer.
Det är meriterande om du dessutom kan undervisa i piano, musikteori eller annat instrument. Hos oss arbetar vi i ämnesarbetslag och därför ställs höga krav på din förmåga att samarbeta samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt, lyhört och flexibelt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är önskvärt vid tjänstens start.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
För att arbeta hos oss behöver du visa upp ett giltigt registerutdrag för arbete inom skola eller förskola, vilket du beställer via Polisens hemsida.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
