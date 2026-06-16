Lärare i kemi och biologi 50-75%
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2026-06-16
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Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare ska nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Uppsala
Skolan ligger centralt i området Luthagen. Skolan går till hösten in på sitt femte läsår och har då cirka 220 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både engelska och svenska av ett kompetent lärarlag med en stark gemenskap.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa våra elever i kemi och biologi. Vi söker just nu också lärare i matematik och fysik. Är du intresserad av att undervisa i flera ämnen så ange gärna detta i din ansökan.
Du kommer ansvara för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera din egen undervisning. Du förväntas leda lektionerna utifrån vår pedagogiska struktur, vilket du kommer få handledning i. Du kommer att arbeta nära tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat lärarlag, där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. Du kommer att undervisa i en digital miljö med digitala läromedel i kombination med traditionell litteratur. Undervisningen sker på både svenska och engelska.
I tjänsten ingår också mentorskap för en klass.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50-75%, alternativt upp till heltid beroende på kombination med andra undervisningsämnen, med en inledande provanställning på 6 månader. Startdatum 3 augusti 2026.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
För tjänsten krävs en svensk lärarlegitimation, samt behörighet att undervisa i kemi och biologi på gymnasienivå. Det är också starkt meriterande om du har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Du har ett stort engagemang för undervisning och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett starkt team av medarbetare och du delar vår pedagogiska syn:https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala läromedel och du har en stabil digital kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 30 juni 2026.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Var vänlig bifoga din svenska lärarlegitimation och behörighetsförteckning med din ansökan.
Kontaktuppgifter
Rektor Anneli Engvall, anneli.engvall@amerikanskagymnasiet.se
Vi har redan tagit ställning till behovet av rekryteringsstöd i denna process och undanber oss därför kontakt från annonsförsäljare, samt rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7914878-2056710". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.teamtailor.com
Sysslomansgatan 39 (visa karta
)
752 27 UPPSALA Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Jobbnummer
9967075