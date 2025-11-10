Lärare i idrott till Exposkolan, vikariat
Värnamo Kommun / Grundskollärarjobb / Värnamo Visa alla grundskollärarjobb i Värnamo
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Vi söker vikarierande idrottslärare till Exposkolan.
Exposkolan är en 4-6 skola med ca 260 elever fördelat på 12 klasser. Vi lägger stor vikt vid god samverkan kollegor emellan. Tillsammans gör vi skillnad för eleverna varje dag.
Alla lärare som arbetar på skolan är behöriga och har lång erfarenhet av läraryrket.
Tillsammans har vi stor erfarenhet, en enorm vilja och drivkraft att skapa den bästa skolan för våra elever. Vi arbetar efter mottot att alla elever skall känna att de kan, vill och vågar!
Det viktigaste är att du alltid arbetar för eleverna och deras bästa. Du möter dem med ett leende på morgonen, även under regniga dagar. Du är, liksom vi, övertygad om att tillsammans är en framgångsfaktor. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare som är behörig att undervisa i idrott, som kombineras med andra uppgifter på skolan som tex att stötta elever med särskilda behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 4-6 eller lärare i fritidshem och har inriktning idrott. Har du behörighet i fler ämnen anses det meriterande.
Vi ser att du har god kunskap om skolans uppdrag och tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete. Vi ställer höga krav på kunskaper om extra anpassningar och på dokumentation i arbetet med eleverna. Vidare har du som söker, goda IT- kunskaper och är van att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Urval och intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Exposkolan Kontakt
Hanna Johansson, rektor 0370-377901 Jobbnummer
9596846