Lärare i idrott och musik
Kordelia Friskola AB / Grundskollärarjobb / Ånge
2026-02-25
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
Kordelia Friskola AB i Ånge
Vi söker lärare till Kordelia friskola
Kordelia friskola är den lilla skolan med det stora hjärtat. Skolan ligger vackert belägen vid Borgsjön i Erikslund, Ånge kommun och har för tillfället drygt 100 elever i årskurserna FK- 9. Vi arbetar med tvålärarsystem och åldersintegrerade i klasserna FK-1, 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9.
Kordelia friskola har en familjär känsla med engagerad personal, där kreativitet utgör grunden i vårt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid att inkludera alla elever och möta dem utifrån deras förutsättningar. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt.
Skolan har eget kök som serverar fantastisk skolmat.
Du hittar oss på vår hemsida www.kordelia.se
samt på Facebook
KVALIFIKATIONER /ARBETSUPPGIFTER
Vi söker inför hösttermin 2026 en lärare med flera strängar på sin lyra:
Musik 15% i klasserna 4-9
Idrott 65% i klasserna FK-9
Vi söker dig som är ansvarskännande med god samarbetsförmåga, som är empatisk med initiativförmåga och förmåga att tänka nytt. Du är analytisk och öppen för människors olikheter. Du är trygg med en personlig mognad. Du har god förmåga att kommunicera med både elever, kollegor och vårdnadshavare. En viktig egenskap hos dig är flexibilitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: erika.walker@kordelia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kordelia friskola AB
(org.nr 556569-6852)
Gubbyn 620 (visa karta
)
841 96 ERIKSLUND Jobbnummer
9761807