Lärare i idrott och hälsa till Sandbyängsskolan
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2026-07-27
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Vill du bli en del av ett team som värdesätter nyfikenhet, glädje och lärande, och tillsammans arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra elever? Då kan du vara Sandbyängsskolans nya lärare i idrott och hälsa!
Vilka är vi?
Sandbyängsskolan är en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi är cirka 320 elever och drygt 40 medarbetare i våra fantastiska lokaler. År 2019 flyttade vi in i en helt ny skola, inrymd i en vacker byggnad från 1900-talets början i stadsdelen Sandbyhov. Vi har en av Norrköpings nyaste sporthallar, med ett välutrustat utegym samt närhet till grönområden.
Vi har en engagerad och stabil personalgrupp med hög kompetens och behörighet. Vår arbetsmiljö präglas av kollegialt lärande och samarbete, där värderingar, relationer och utveckling står i centrum. Hos oss är varje individ i fokus, och vår utvecklingsgrupp arbetar med aktiviteter som hjälper till att ena hela skolan.
Vi har ett nära samarbete med andra skolor i området, vilket ger goda möjligheter att bygga professionella nätverk. Att vi tillhör en större utbildningsorganisation inom offentlig sektor innebär även goda möjligheter till kompetensutveckling, tydliga rutiner och trygga anställningsvillkor.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och hälsa arbetar du tillsammans med kollegor på skolan för att skapa en trygg, rolig och inkluderande miljö där varje elev kan utmanas och stödjas utifrån sina unika förutsättningar. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i idrott och hälsa, och samarbetar nära med övriga lärare och pedagoger, både i skolan och på fritidshemmet.
Du är engagerad i ditt arbete och ser det som en självklarhet att se hela eleven och hitta lösningar och anpassningar för att få det att fungera för alla. Du tar ansvar och är med och anordnar gemensamma aktiviteter så som friluftsdagar och liknande för hela skolan.
Du ingår i ett arbetslag med lärare i årskurs 4–6 och samarbetar med mentorer utifrån elevernas behov. Beroende på intresse och engagemang finns eventuell möjlighet att delta i skolans trygghetsteam.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa i årskurs 1-6. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att engagera och utmana elever samt kunskap om hur man möter alla elevers olikheter.
Du har ett positivt förhållningssätt och är kreativ och initiativtagande. Du är strukturerad, stabil och lösningsfokuserad med ett flexibelt arbetssätt, och du förhåller dig lyhört och ödmjukt i ditt samarbete med andra.
Vidare kommunicerar du tydligt och anpassar ditt sätt att nå fram till eleverna, och trivs med att arbeta i team. Ditt engagemang och din uthållighet, tillsammans med din förmåga att skapa goda relationer och möta elevernas olika behov, är viktiga egenskaper för att skapa en gynnsam lärmiljö.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är väl insatt i skolans styrdokument.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 augusti
Kontakt: Rektor, Susanne Rask, 011-15 28 66, susanne.rask@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersatt det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10011973