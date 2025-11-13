Lärare i idrott och hälsa till Rönnbyskolan
2025-11-13
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som lärare i idrott och hälsa på Rönnbyskolan får du en unik chans att kombinera undervisning i moderna idrottslokaler med naturens möjligheter. Du inspirerar eleverna till rörelseglädje och ett aktivt liv, samtidigt som du skapar en inkluderande och hälsofrämjande lärmiljö. Vill du göra skillnad och vara en drivkraft för våra elevers välmående? Då är det här tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i idrott och hälsa har du ansvaret för att undervisa eleverna i årskurs 7-9. Genom din undervisning skapar du en plattform där eleverna kan utforska och delta i olika rörelseaktiviteter samtidigt som du främjar förståelsen för ett aktivt uteliv året runt. Förutom att använda skolans idrottshall har du förmånen att dra nytta av naturen i närheten av skolan. Här finns gott om möjligheter för utomhusaktiviteter i skog och längs motionsspår, samt gräsplaner nära skolans område. Du arbetar aktivt med att skapa tillgängliga miljöer för att kunna möta alla elever i din undervisning.Ditt arbete sträcker sig bortom att bara vara en lärare; du är också en ledare och inspiratör som guidar eleverna mot en hälsosam och aktiv livsstil. I ditt uppdrag ingår även mentorskap för att visst antal elever.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa för senare åldrarna. Du har goda kunskaper i läroplanen (LGR22) och behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift. Du är van att arbeta med dator och digitala verktyg i din dagliga undervisning. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa samt arbete inom skolverksamhet. Har du dessutom behörighet i ytterligare ett ämne utöver idrott och hälsa ser vi det som ett stort plus.
Som person är du trygg och stabil då du är en viktig förebild för våra elever. För att trivas i rollen tror vi även att din flexibilitet och samarbetsförmåga spelar in. Du har en förmåga att leda och motivera elever. Du kan även planera och anpassa utifrån eleven du möter.
Vi erbjuder
På Rönnbyskolan blir du en del av en skola som präglas av trygghet, gemenskap och utveckling. Du blir en del av ett engagerat team som sätter elevens utveckling i fokus. Vi har en väl fungerande elevhälsa med ett trygghetsteam som aktivt arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och sedda. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö där varje elev får förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi har en stark kultur av utveckling och lärande, där du som medarbetare får möjlighet att vara med och påverka och utvecklas i din yrkesroll. Vår tydliga utvecklingsorganisation gör att du alltid har stöd i ditt arbete och goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper och pröva nya idéer
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från 2026-02-16 till 2027-06-09.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anna Viero 021- 39 99 39 Jobbnummer
9603566