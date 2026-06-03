Lärare i idrott och hälsa till Mockfjärdsskolan
Gagnefs Kommun / Grundskollärarjobb / Gagnef Visa alla grundskollärarjobb i Gagnef
2026-06-03
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Välkommen till oss på Mockfjärdsskolan!
Mockfjärdsskolan är en skola belägen nära naturen vilket ger goda möjligheter för många uteaktiviteter. Varje dag har drygt 400 elever sin undervisning på skolan och de är fördelade på årkurserna F-9 och vi har fritidshem med ca 120 barn inskrivna. I samma byggnad finns även kommunens anpassade grundskola, ett skol- och folkbibliotek samt gymnasieskolans IM-program.
På Mockfjärdskolan är goda relationer, kunskapen i centrum och framtidstro bärande principer. Du ska också känna till att vi i Gagnefs kommun sätter ett stort värde i främjande och förebyggande insatser som syftar till att skapa en god lärandemiljö för alla elever.
Skolans elevhälsoteam består av skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog och rektorer. Mockfjärdsskolan har en personalstyrka på cirka 80 personer med olika behörigheter och uppgifter. Tillsammans driver vi arbetet och undervisningen framåt efter varje elevs förmåga och mot varje elevs mål. I detta arbete blir du en viktig del.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att ansvara för undervisningen inom idrott och hälsa. En viktig del i detta ansvar är arbetet med att anpassa lärandemiljön utifrån de behov du möter på individ- och gruppnivå, allt för att möta eleverna just där de befinner sig i sin utveckling. För att klara det här uppdraget behöver du ha en god förmåga att planera ditt ämne och leda dina elever utifrån grundskolans läroplan.
Du behöver också ha lätt för, och se ett värde i att skapa goda kontakter med vårdnadshavare och du är mån om att föra en tydlig dokumentation kring dina elever. Du kommer enskilt och tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument. Tillsammans med övriga mentorer i arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven. I tjänsten kan mentorskap komma att ingå så du behöver också värdesätta arbetet med att bygga relationer med dina elever. Kvalifikationer
Som ledare behöver du ha förmågan att se dina elevers skiftande behov och intressen. Du behöver ha ett inkluderande arbetssätt, grundat i en god pedagogisk insikt med en genomtänkt kunskaps- och elevsyn. Har du kännedom och erfarenhet av att arbete med elevers skiftande utmaningar knutna till NPF är det meriterande.
Även om ditt huvuduppdrag är att ansvara för undervisningen i dina undervisningsgrupper är det viktigt att du kan ha ett helhetsperspektiv där du har intresse i och verkar för hela skolans utvecklingsarbete. För att du ska trivas i rollen är det därför viktigt att du sätter stort värde på samarbete med andra professioner på skolan, att du är strukturerad men ändå flexibel och därav snabbt kan ställa om vid ändrade omständigheter.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i idrott och hälsa. För tjänsten är det viktigt att du är van att arbeta med digitala verktyg i en lärandeprocess.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en omfattning om 100%.
Tillträdesdatum är 260810 eller enligt överenskommelse. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings- och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs Kommun
(org.nr 212000-2155), https://www.gagnef.se
Färjbacksvägen 5 (visa karta
)
785 61 DJURÅS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare 0736-876291 Jobbnummer
9944120