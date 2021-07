Lärare i idrott och hälsa till Lagaholmsskolan, Laholm - Laholms kommun - Grundskolelärarjobb i Laholm

Prenumerera på nya jobb hos Laholms kommun

Laholms kommun / Grundskolelärarjobb / Laholm2021-07-07Om Laholms kommunI Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten ökar stadigt. Med ett unikt läge vid havet i södra Halland, angränsande till såväl Skåne som Småland, är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbeta på.Kommunen har ett unikt landmärke - Laholmsbukten med Sveriges längsta sandstrand. Därför är buktens kontursymbol och logotyp för Laholms kommun. Med blå yta och båge för Laholmsbukten, en vit strandlinje och ett grönt bälte för inlandet vill vi på ett enkelt sätt förmedla kommunens attraktiva sidor. Här finns livskvalitet i många former med stränder, branta skidbackar, milsvida cykelleder och Hallands äldsta stadskärna.I Laholms kommun med cirka 2 000 medarbetare är ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.Vill du vara en del i vår utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!ArbetsplatsenLagaholmsskolan är en centralt belägen 7-9 skola i Laholm med ca 380 elever och knappt 50 personal. Vårt arbete med att skapa en skola där samarbete och kollegialt lärande råder har påbörjats och vi har en spännande resa framför oss. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, i vilka lärarna har all eller huvuddelen av sin undervisning. Detta för att främja arbetet runt våra elever. Då personalen även sitter arbetslagsvis ges förutsättningar för att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat. Användandet av IKT i undervisningen är ett pedagogiskt verktyg för såväl elever som personal i skolarbetet. Vi prioriterar hög social förmåga hos vår personal samt en undervisning som präglas av företagsamt lärande och tydlig målstyrning.2021-07-07Lärare i idrott och hälsa till Lagaholmsskolan åk 7-9. Vi ser det som självklart att du har ett positivt förhållningssätt och möter elever, vårdnadshavare och kollegor med kompetens och värme. Du har ett starkt engagemang och har lätt för att skapa goda relationer. Du har god förmåga att se alla elever och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. I tjänsten ingår mentorskap för elever.I din kommunikation är du lyhörd och tydlig. Du är trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta med rektor, biträdande rektor, övrig personal och andra aktörer.Du vill göra skillnad och bidra till elevernas lärande under hela skoldagen.Är du nyutexaminerad lärare ingår en introduktionsperiod där 10 % av din tjänstgöring avsätts. Här ges du möjlighet att utveckla din undervisning och din kommunikativa förmåga tillsammans med en mentor.Lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott och hälsa samt eventuellt annat ämne åk 7-9. Erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt är meriterande och vi ser att du är van vid att använda IKT i undervisningen.Du har höga förväntningar på dina elever och du lägger stor vikt vid samarbete med såväl kollegor och vårdnadshavare som med skolledningen. Vi värdesätter ett relationellt ledarskap.Stor vikt kommer att läggas vid dina tidigare erfarenheter och personlig lämplighet.Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV samt din legitimation om de erhållits.AnställningsformTillsvidareanställning 100% eller enligt överenskommelseTillträdesdagen2021-08-09 eller enligt överenskommelseEnligt överenskommelseUpplysningarRektor Maria Plenell 073-037 41 32Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00Sista ansökningsdag2021-08-02ReferenserVi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister medtagas och uppvisas vid eventuell intervjuInformation till annonssäljareVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-02Laholms kommun5850698