Lärare i idrott och hälsa till Kramforsskolan
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramforsskolan ligger centralt i Kramfors med närhet till både buss- och tågstation. Skolan är en enhet för grundskolan årskurs 4-6 med cirka 300 elever. Inom enheten finns även anpassad grundskola årskurs 1-9 samt fritidshem.
Genom god kommunikation, samarbete och samverkan skapar vi förutsättningar både för elevernas utveckling och för en god arbetsmiljö för all personal. Vi anser att en trygg skolmiljö med trivsel, trygghet och studiero byggs genom tydliga strukturer, nära samarbete och en öppen dialog mellan personal och vårdnadshavare. Vi arbetar utifrån övertygelsen att goda relationer mellan elever och vuxna är en viktig grund för lärande och utveckling.
I arbetet med eleverna utgår vi från hälsobringande faktorer och elevernas styrkor. Vi ser att rörelse, raster och sociala sammanhang är viktiga delar av elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
Vi söker nu en lärare i ämnet idrott och hälsa.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och hälsa hos oss på Kramforsskolan skapar du trygga, strukturerade och inkluderande lärmiljöer, där elever ges möjlighet att utveckla rörelseglädje, motoriska färdigheter och kunskaper om hälsa och välbefinnande.
I uppdraget ingår att arbeta i enlighet med skolans styrdokument, läroplan och nationella mål, där undervisningen utformas för att främja elevernas kunskapsutveckling, trygghet och studiero.
Arbetet sker i nära samverkan med klasslärare, arbetslag och elevhälsa för att skapa en helhet kring elevernas lärande, utveckling och välmående. En viktig del av uppdraget är att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare för att skapa samsyn och kontinuitet i elevens utveckling.
Du bidrar även till skolans gemensamma utvecklingsarbete och deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med ämnesbehörighet.
Arbetet kräver dokumenterad god samarbetsförmåga, starkt ansvarstagande, lösningsfokuserat förhållningssätt och mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. I uppdraget är det även viktigt att du arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, och har förmåga att möta elever i olika situationer på ett tryggt, strukturerat och professionellt sätt.
Du har goda kunskaper i svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och en samlad bedömning av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kommer att göras.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer ett utdrag för arbete inom skola eller förskola via www.polisen.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
