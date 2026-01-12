Lärare i idrott och hälsa till Hällbyskolan
2026-01-12
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Att undervisa i idrott och hälsa handlar om att motivera och engagera elever till att vilja må bra och att inspirera till att rörelse är kul. Har du en bakgrund inom idrott och hälsa? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som idrottslärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i ämnet idrott och hälsa enligt gällande läroplan. Du skapar en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö där elever ges möjlighet att utveckla sin fysiska förmåga, hälsomedvetande och samarbetsförmåga. Du planerar och genomför undervisning som är varierad och anpassad efter elevers olika förutsättningar och behov, med fokus på rörelseglädje, hälsa och hållbar livsstilsval.
Arbetet innefattar även att kontinuerligt följa upp, bedöma och betygssätta elevers kunskapsutveckling och progression utifrån kursplanens mål och kriterier. Du har ett ansvar för säkerheten i samband med idrottsaktiviteter och säkerställer att undervisningen bedrivs enligt gällande arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter. I tjänsten ingår samverkan med kollegor, elevhälsoteam och skolledning samt deltagande i pedagogiska möten och gemensamt utvecklingsarbete. Vid behov har du även kontakt med vårdnadshavare för att stödja elevers utveckling och välmående.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa. Du har goda kunskaper att hantera dator och liknande tekniska hjälpmedel i ditt dagliga arbete samt goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta som lärare i idrott och hälsa är det en fördel för tjänsten, såledens erfarenhet av arbete med barn och unga samt med elever i en mångkulturell skola. Har du erfarenhet av att undervisa i grundskola alternativt varit ledare inom föreningslivet är även det meriterande för tjänsten.
För att trivas i rollen som idrottslärare behöver du vara driven och självgående. Du kommer gärna med nya idéer och förslag på aktiviteter som kan göras och du är duktig på att planera och styra upp aktiviteter. Du bör även kunna arbeta systematiskt och följa upp elevernas prestationer. Som person är du positiv och har lätt att skapa kontakt med andra människor. Du är lösningsfokuserad och ser ständigt nya möjligheter.
Vi erbjuder
Hällbyskolan är en F-6 skola med många härliga elever och personal. Skolans ledord är kunskap, trygghet och gemenskap. Du ska ha ett stort intresse för friskvård och vilja att arbeta hälsofrämjande med barn med stöd av idrottsföreningar.
Hällbyskolan ligger på Bäckby i västra Västerås. Eleverna kommer från många olika kulturer, vilket gör det mycket spännande, men även utmanande att jobba hos oss. På Bäckby finns det grönområden och närhet till ett skogsområde med motionsspår. På området finns även flera fina lekparker, en aktivitetspark, utegym, fotbollsplaner m.m.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Denna tjänst är ett vikariat som sträcker sig till 2026-12-22 med eventuell förlängning.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
