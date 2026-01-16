Lärare i idrott och hälsa, gymnasiet
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-01-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Kävlinge
, Lund
eller i hela Sverige
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet i Helsingborg erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: Spelutveckling, Spelgrafi, Grafisk design samt Foto och Film. Skolan har cirka 200 elever och 22 medarbetare. Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa till vår verksamhet.
Lärare i idrott till LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 30 % för undervisning i idrott och hälsa. All undervisning är förlagd till fredagar resterande del av läsåret. (Planeringstid kan förläggas till annan dag enligt överenskommelse.)Publiceringsdatum2026-01-16Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare i idrott och hälsa, alternativt har spetskompetens inom området. Du är en trygg ledare, kreativ i din planering och genomförandet av din undervisning, du skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde helst vecka 9 (eftersom vår nuvarande lärare går vidare mot nya äventyr/uppdrag!)
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 6 febriari. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Mikael Fors på telefon 076-108 44 67.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Jobbnummer
9687321