Lärare i idrott och hälsa för åk 7-9
Är du utbildad ämneslärare i idrott och hälsa för åk 7-9? I så fall är det här något för dig! Vi söker en lärare som brinner för att öka livslång rörelse och god hälsa hos våra tonåringar.
Din roll
I tjänsten ingår undervisning i ämnet idrott och hälsa för åk 7-9 och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en skola, exempelvis delat mentorsuppdrag i en klass.
Din kunskap och erfarenhet
Legitimerad lärare i idrott och hälsa.
Vi vill arbeta tillsammans med lärare som är nyfikna, drivna, har en positiv elevsyn, är skickliga pedagoger som har ett genuint intresse av att stötta eleverna i deras utveckling mot uppsatta mål och som är medvetna om att helhetsbilden kring eleverna är avgörande för elevernas och skolans framgång.
Tillträde för tjänsten är 12 augusti 2026. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök gärna redan idag.
Din framtida arbetsplats
Är du intresserad av att arbeta på en skola som ser det stora i det lilla? Då läser du rätt platsannons. På Nästegårdsskolan har vi förmånen att få följa eleverna från förskoleklass och hela vägen upp till och med årskurs 9. Nästegårdsskolan 7-9 delar anläggning med Nästegårdsskolan f-6 och är lokaliserad i Kvänum i Vara kommun. Här finns närheten till det lilla samhället, bibliotek och bad. På Nästegårdsskolan 7-9 går 180 elever och vi är i dagsläget 24 personer som arbetar tillsammans med elevernas bästa i fokus.
Med två till tre klasser per årskurs på högstadiet blir alla elever sedda och vi kan ge dem goda förutsättningar och möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Hos oss arbetar vi i arbetslag, med mycket hög andel behöriga lärare, kring elevernas och skolans utveckling. Vi har lärare som är engagerade, vågar och verkligen vill!Publiceringsdatum2026-04-08Övrig information
Tjänsten är på 60% och är ett vikariat under läsåret 26/27. Önskar du arbeta 100% kan tjänsten ev. kombineras med undervisning i svenska.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb.
