Lärare i Idrott och hälsa åk 7-9 65%
Tellusskolan II AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2026-04-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tellusskolan II AB i Stockholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Kommun: Stockholm
Omfattning: 65%
Varaktighet: Tillsvidare
Kompetenser - krav
• Lärarlegitimation med behörighet i idrott och hälsa
Om jobbet
Tellusskolan THEA i Bromma ligger en kort promenad från tvärbanan i Johannesfred. THEA Bromma är den lilla skolan med stora ambitioner. Vi arbetar med retorik som vår profil - ett arbetssätt som stärker elevernas kommunikativa förmåga, självförtroende och språkutveckling i alla ämnen.
På skolan arbetar engagerade och erfarna lärare som tillsammans driver utvecklingsarbete med fokus på kollegialt lärande. Vi har låg personalomsättning och hög trivsel. Skolan har cirka 150 elever, med två klasser per årskurs, och visar goda resultat i såväl betyg som nationella prov.
Huvudman är Tellusskolan II AB som driver sex skolor i Enköping, Linköping och Stockholm. Vi är en i stor utsträckning lärardriven organisation där din kompetens och ditt engagemang är avgörande för skolans fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare i idrott och hälsa för en tillsvidaretjänst om 65%, förlagd till måndag-torsdag. Undervisningen sker i KFUM hallen i Alvik. I tjänsten ingår mentorskap för en klass, vilket sker i nära samarbete med en kollega.
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i idrott och hälsa. Vi lägger stor vikt vid en undervisning som främjar rörelseglädje, hälsa och livslånga vanor, samtidigt som den ger eleverna goda förutsättningar att nå kunskapsmålen.
Hos oss är relationen till eleverna central. Du är därför både ämneslärare och, tillsammans med en kollega, mentor för en klass. I mentorskapet ingår att följa elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling i nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor.
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för en trygg lärmiljö med god studiero. En viktig del av uppdraget är också att bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete, delta i kollegialt lärande samt auskultera hos kollegor.
Vi söker dig som
• har höga ambitioner i din lärarroll och ett tydligt ledarskap i klassrummet
• vill arbeta i en mindre skola där samarbete och gemensamt ansvar är centralt
• ser relationer som en nyckel till lärande och motivation
• vill bidra aktivt till skolans utveckling och kollegiala lärandeÖvrig information
Våra lärare arbetar utifrån en helhetssyn där du förväntas dela skolans värdegrund och bidra till gemensamma aktiviteter för hela skolan.
Stämmer beskrivningen in på dig är du varmt välkommen med din ansökan.
Bifoga din behörighetsförteckning. Intervjuer sker löpande och anställningen gäller från läsårsstart augusti 2026.
Om anställningen
Lön: Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: aurora.gabrielsson@tellusskolan.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan II AB
(org.nr 556569-7082), https://theagrundskola.se/vara-skolor/bromma/
Voltavägen 10 (visa karta
)
168 69 BROMMA
Tellusskolan Thea Bromma
Rektor
Aurora Gabrielsson aurora.gabrielsson@tellusskolan.se 0700-009928
9862855