Lärare i idrott och hälsa åk 7-9
Sigtuna kommun, Ekillaskolan / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2026-06-03
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Ekillaskolan är en 7–9-skola i Märsta där vi betonar varje elevs rätt att få undervisning på en för honom/henne anpassad nivå. Här står kunskap, samarbete och elevernas utveckling i centrum. Genom engagerade medarbetare och ett gemensamt fokus på lärande skapar vi goda förutsättningar för att varje elev ska lyckas, växa och utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.
Ekillaskolan ska vara en plats där både elever och personal trivs och känner trygghet, och där eleverna lämnar skolan med självkänsla och tillförsikt – rustade för fortsatta studier och en god plats i vuxensamhället. Våra elever speglar den mångfald som är vår gemensamma framtid och bär på de kvaliteter och förmågor som ett modernt samhälle behöver. Hos oss får varje elev möjlighet att nå så långt som de vill och drömmer om.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
I Sigtuna kommun är idrott och hälsa viktigt. Som idrottslärare i Sigtuna kommun och på Ekillaskolan är du aldrig ensam utan del av en fin ämnesgrupp där flera idrottslärare ingår och samarbetar för att våra elever ska nå bästa resultat. Kommunen har en gemensam satsning på att alla elever ska kunna simma, därför är det viktigt att din simlärarutbildning har hållits aktuell.
Tjänsten kommer även att innebära mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i idrott och hälsa med behörighet för årskurs 79. Det är meriterande om du även har legitimation i ytterligare ämne. Du förväntas arbeta utifrån ett relationellt ledarskap, där du tar initiativ i sociala sammanhang, är trygg i att kliva fram och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever och kollegor.
Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad och har förmågan att snabbt anpassa dig efter förändrade förutsättningar samt hitta konstruktiva lösningar på utmaningar och problem som uppstår. Vidare är du resultatorienterad och målmedveten. Du sätter upp höga mål för ditt arbete och driver det framåt med engagemang, struktur och ambition för att nå goda resultat. För att trivas hos oss drivs du av att vara en viktig del i ett utveckllingsarbete.
Tjänsten är ett vikariat och kan vid behov förlängas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 34 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Kontakt
Se kommunens hemsida www.sigtuna.se
Facklig kontaktperson 08-591 260 00 Jobbnummer
9943971