Lärare i idrott och hälsa åk 7-9
2025-09-18
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker nu en behörig lärare i idrott och hälsa till Lärande grundskola Södra, beläget i fina lokaler i Norrköping. Hos oss kommer du möta elever från årskurs 7-9. Tjänsten som lärare i idrott och hälsa är en heltidstjänst som kommer börja den 1 januari 2026.
KvalifikationerVi söker nu dig som är, eller till januari blir, legitimerad lärare inom idrott och hälsa med behörighet attundervisa på högstadiet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i rollen somlärare och mentor från arbete eller VFU.
Vi söker dig som känner dig trygg i din profession som lärareoch har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.
I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuellläroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning tilleleverna med ett relationellt förhållningssätt där delaktiga elever är grunden för utveckling. Du har en tropå elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla dinundervisning så att du ger eleverna de bästa förutsättningarna.
Stor vikt läggs vid att du har viljan och förmågan att samarbeta tätt med andra lärare kring undervisningoch att du är en lagspelare. Har du tidigare erfarenhet av ämnesintegration ochprojektarbete är det meriterande. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har en godförståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Du har förmåganatt i team planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårLärandemodell.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lärande Förskolor och Grundskolor i Sverige AB
Vi leder våra förskolor och grundskolor inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sverigesstörsta friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Medaktivt lärande, mer tid för eleverna, team med egna lärmiljöer och tydligt strukturerade arbetssätt vill vige så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas -underskoltiden och i framtiden.
På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin börjanmed strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder tillframgång. Ersättning
