Lärare i idrott och hälsa åk 4-7 Sätoftaskolan
2025-09-09
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Sätoftaskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. På skolan finns även kommunens anpassade grundskola. Skolan är vackert belägen nära sjö och skog med en inspirerande utemiljö. Det är möjligt att ta sig till och från skolan med kollektivtrafik.
På skolan går ca 500 elever. Skolan har en rektor och två biträdande rektorer. Personalen ingår i olika arbetslag och lärgrupper som leds av skolans arbetslagsledare/förstelärare.
Våra värdeord: Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation (KRAM) genomsyrar skolans dagliga arbete såväl som vårt utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill inspirera elever till rörelseglädje och trygghet! På grund av föräldraledighet söker vi en engagerad och ansvarstagande vikarie i idrott och hälsa för årskurs 4-7, med särskilt ansvar som mentor för klass 7B under vårterminen 2026.
Du kommer att undervisa i ämnet idrott och hälsa för elever i mellanstadiet och två klasser i årskurs 7 samt vara mentor för en klass i årskurs 7. Mentorskapet innebär att du är en viktig vuxen för eleverna, håller i mentorstid, utvecklingssamtal och samverkar med vårdnadshavare och kollegor.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Lärarutbildning med behörighet i idrott och hälsa (eller motsvarande erfarenhet).
Erfarenhet av arbete med elever i mellan- och högstadiet.
God samarbetsförmåga och relationsskapande kompetens.
Förmåga att skapa struktur, engagemang och trygghet i klassrummet.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Biträdande Rektor
Caroline Olofsson caroline.olofsson@hoor.se 0413-285 37 Jobbnummer
