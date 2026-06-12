Lärare i idrott och hälsa
Åtvidabergs Kommun / Grundskollärarjobb / Åtvidaberg Visa alla grundskollärarjobb i Åtvidaberg
2026-06-12
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I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
1 plats(er).
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt – vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker nu en lärare med undervisning i idrott och hälsa samt delat mentorsuppdrag till Alléskolan.
Alléskolan är en modern skola som är organiserad i åldershomogena arbetslag. Här arbetar ett engagerat personalteam som ständigt driver utvecklingsfrågor och har ett tydligt fokus på att eleven är i centrum. På skolan finns ett skolbibliotek i världsklass som stödjer elevernas lärande. Skolan ligger centralt i Åtvidaberg i nära anslutning till Kopparvallen och Bysjön.
På Alléskolan arbetar vi med verktyg som hjälper eleverna att bli medvetna om hur de ska öka sin måluppfyllelse genom trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer. Vi arbetar för att skapa tydliga, stödjande lärprocesser och en likvärdig, evidensbaserad bedömning. Vår målsättning och fokus är ökade kunskapsresultat samt ökad närvaro hos eleverna. Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som idrottslärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa i nära samarbete med dina kollegor. Du arbetar för att skapa en varierande och utmanande undervisning för att kunna lägga grunden för en god hälsa och fysisk förmåga hos våra elever. Undervisningen anpassas utifrån elevernas olika behov och förutsättningar, med målsättningen att alla elever ska känna sig delaktiga, motiverade och ges möjlighet att lyckas.
I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap för årskurs 9 tillsammans med en kollega. Uppdraget innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal. Du förväntas även bidra aktivt till skolans utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse, närvaro och en positiv lärandemiljö.
Du som söker
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa. Vi är även intresserade av dig som är i slutet av din utbildning. Tidigare erfarenhet av idrottsundervisning i högstadiet är önskvärt.
För att lyckas i uppdraget som idrottslärare ser vi att du är lugn och trygg i din roll. Du har en god ledarskapsförmåga och kan skapa engagemang samt delaktighet hos eleverna. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare är du utåtriktad och har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 juni. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om arbetsplatsen
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs Kommun
(org.nr 212000-0415)
Box 206 (visa karta
)
597 25 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Åtvidabergs kommun Kontakt
Biträdande rektor
Jennie Zakrisson jennie.zakrisson@utb.atvidaberg.se Jobbnummer
9962032