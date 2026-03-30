Lärare i idrott och engelska åk 7-9
2026-03-30
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nynässkolan är en modern skola för årskurs 7 till 9 där vi tar ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper. Vi vill att våra elever känner en positiv drivkraft, tillit till sin förmåga och att de får utvecklas efter sina förutsättningar. Skolan har cirka 520 elever fördelade på 18 klasser, med sex klasser i varje årskurs.
Vi är en skola med stor blandning av både elever och personal med olika bakgrund och kultur, det ser vi som en styrka därvi kan lära och utvecklas av varandra, det är något vi är mycket stolta över på Nynässkolan.
Arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och engelska för årskurs 7-9 så kommer du att ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer.
I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
* Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning i ämnena idrott och engelska enligt läroplanen.
* Skapa en varierad, stimulerande och strukturerad undervisning som stödjer elevernas utveckling.
* Anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.
* Samarbeta nära med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper.
* Klassansvar och mentorskap.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker nu en engagerad lärare som vill vara med och utveckla vår undervisning i idrott och engelska på högstadiet.
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i ämnena idrott och engelska. Hos oss får du möjlighet att inspirera och motivera elever i deras utveckling och samtidigt bidra till en trygg, inkluderande och studiemotiverande skolmiljö. Du är förtrogen med och har kunskap om grundskolans läroplan och du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Vidare har du kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office.
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad: Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett genomtänkt sätt.
* Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
* Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Tydligt ledarskap: Du visar ett tydligt och tryggt ledarskap där du på ett naturligt sätt motiverar elever och skapar en miljö där de trivs, känner tillhörighet och mår bra. Du har en god förmåga att skapa öppen dialog och anpassar ditt språk efter situation och målgrupp.
För tjänsten krävs att du kan uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret från polisen för arbete inom skola eller förskola. Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
