Lärare i idrott & hälsa till NTI Gymnasiet Eskilstuna

NTI Gymnasiet Macro AB / Gymnasielärarjobb / Eskilstuna2021-04-07NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.Läs mer om våra 29 skolor på ntigymnasiet.se.NTI Gymnasiet i Eskilstuna fortsätter att växa och nu behöver vi fler lärare. NTI Gymnasiernas målsättning att bli ledande i Europa inom TECH, SCIENCE och IT. Vi är en skola med tre intressanta program och har fokus på att ständigt utveckla kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi systematiskt med kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat och göra skillnad för såväl elevers som verksamhetens utveckling? Då är vi rätt skola för dig.Är du vår nästa medarbetare och brinner för skolutvecklingI och med att vi växer så söker vi en ny härlig medarbetare för undervisning i idrott och hälsa samt eventuellt andra kurser beroende på kompetens.Vårt erbjudandeVi på NTI Gymnasiet i Eskilstuna värdesätter och strävar för en god arbetsmiljö som präglas av goda möjligheter till utveckling och delaktighet, samt samhörighet hos såväl personal som med elever. Du har hos oss stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam bidra till hela skolans utveckling. Skolans förstelärare kommer att vara din mentor och ge stöttning under din första tid, förutom den självklara stöttning som övriga kollegor på skolan också kommer ge dig.Som lärare inom idrott och hälsa hos oss kommer du att undervisa på alla av våra tre program: NTI Teknik (TEINF, Software, Design), NTI IT (EEDAT, Infrastructure) samt NTI Design (ESEST, Motion Graphics).På NTI-gymnasiet erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och personalrabatter.Den vi sökerVi söker främst dig som är utbildad lärare och behörig att undervisa på gymnasienivå i idrott och hälsa och med god kreativ digital förmåga, gärna också med erfarenhet av undervisning på gymnasiet eller i grundskolan inom ytterligare ett ämnePedagogisk utbildning och erfarenhet är meriterande om behörighet saknas, du kanske är på väg att bli klar med din utbildning.Vi värdesätter att du är förtrogen med skolans styrdokument och att du har ett formativt arbetssätt - gärna van vid ämnesövergripande arbete tillsammans med kollegor.Som person så är du trygg, stabil och trivs med att arbeta med ungdomar och kan inspirera och engagera elever till lärande. Vidare har du lätt för att skapa förtroende med elever. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.Övrig informationSom medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.Tillträdesdag: 9 augusti 2021Tjänstens/tjänsternas omfattning: 50-75% beroende på ämneskombination.Placeringsort: EskilstunaAnställningsform: Tillsvidare - Ferietjänst. Vi tillämpar provanställning och individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-09Kontaktperson: Magnus Jangerud rektor NTI-gymnasiet, telefon 016-10 81 44Vi genomför en löpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstid2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09NTI Gymnasiet Macro AB5676361