Lärare i idrott & hälsa F-6 Valloxskolan
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och inspirera våra elever till rörelseglädje, gemenskap och en hälsosam livsstil?
Valloxskolan söker en legitimerad lärare i Idrott & hälsa för undervisning i årskurs F6. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att utveckla både undervisningen och elevernas lärande.
Hos oss får du undervisa i en modern fullstor idrottshall som ligger i direkt anslutning till skolan. Som lärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisning utifrån elevernas olika behov och förutsättningar, och du bidrar till en trygg lärmiljö där alla ges möjlighet att lyckas.
* En tillsvidareanställning på 100 % med start 1 november eller enligt överenskommelse
* En arbetsplats med engagerade kollegor, hög trivsel och en stark gemenskap
* En välutrustad och modern idrottshall som stöd för din undervisning
Vi söker dig som är legitimerad lärare i idrott och hälsa med behörighet för årskurs F6. Du har en passion för att inspirera barn och unga till rörelseglädje, hälsa och välmående, och du ser värdet av att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Tidigare erfarenhet av läraryrket är meriterande, men störst vikt kommer vi att lägga vid din personliga lämplighet.
Som person är du initiativrik och driver gärna nya idéer och projekt som utvecklar både undervisningen och verksamheten. Du tar självständigt dig an utmaningar, får saker att hända och inspirerar andra genom ditt engagemang. Du är också skicklig på att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare och du ser samarbete som en naturlig del av ditt arbete. Genom att dela med dig av din kompetens, lyssna på andra och hitta lösningar bidrar du till att hela arbetslaget når sina mål.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
