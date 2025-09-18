Lärare i idrott åk 1-6 till Fridtunaskolan
2025-09-18
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i idrott under ett vikariat och du kommer att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. Du kommer även samarbeta med skolans andra idrottslärare.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Fridtunaskolan ligger vid Ebbepark i centrala Linköping med närhet till en fantastisk utemiljö i Vallaskogen. Vår skola består av en ny byggnad och resten är nyrenoverat. Skolan ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går omkring 580 elever från förskoleklass till årskurs 6. Fridtunaskolan kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Vi arbetar för en god studiero med engagerad och motiverad personal. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.
På Fridtunaskolan förbereder vi våra elever för framtiden genom att skapa de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vår personal är välutbildad och har bred ämneskompetens, och vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att säkerställa att undervisningen alltid håller högsta kvalitet. Vår undervisning har en tydlig struktur men också en flexibilitet som utmanar eleverna på rätt nivå. Vår målsättning är alltid att lärandet ska kännas meningsfullt och utvecklande. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna. Vi har ett tydligt lärarledarskap i klassrummet och på fritids. Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga förväntningar går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa åk 1-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för idrott och hälsa åk 1-6. I tredje hand har du en pågående utbildning till lärare i idrott och hälsa åk 1-6. Det är meriterande om du som söker har behörighet i ytterligare ämnen utifrån verksamhetens behov. I fjärde hand söker vi någon som har arbetat inom lärostyrd skola och det kan innebära att du gjort praktik, varit timvikarie eller haft en kortare anställning.
Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 1-6. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 1-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 1-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du inser vikten av att skapa relationer och vara den trygga ledaren våra elever behöver.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2025-12-08
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15881
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Gudrun Werner Gudrun.Werner@linkoping.se 013-206921 Jobbnummer
