Lärare i IDH åk 7-9
2025-10-02
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Steningehöjdens skola är en F-9 skola med ca 655 elever och 80 personal. Vår skola består av två byggnader där F-6 och fritids är i en byggnad och 7-9 är i en separat. Skolan är nybyggd och det ger oss goda möjligheter att skapa en trygg och god lärandemiljö. Vi har dessutom fina möjligheter med två skolgårdar samt närhet till naturen vilket ger fina möjligheter i ämnet idrott och hälsa.
Tillsammans gör vi skillnad för att våra elever ska lyckas i sitt lärande.
Vår vision är: Alla är olika, alla är unika och alla kan lyckas.
Steningehöjdens skola har som mål att vara en skola i framkant med god måluppfyllelse och vi har höga förväntningar på våra elever. Vi ska vara en trygg skola för alla, där värdegrundsarbetet har en tydlig plats i vår organisation.
Vi ser kollegialt samarbete som en viktig del i vårt pedagogiska arbete. Ett utvecklingsområde har varit språk och kunskapsutvecklande arbete, något som fortlöper även detta läsår. Ett annat mål i skolans arbetsplan är att öka elevers lust att läsa, men även att öka deras läsförmåga. I åk 1-3 arbetar vi med Lexplore.
Sedan 2023 arbetar skolan med IBIS (Inkluderande beteende stöd i skolan) i ett samarbete med Uppsala universitet.
Steningehöjdens skola är en ADS skola - Apple Distinguished School. Vi förväntar oss att du är engagerad och inspirerar våra elever att arbeta digitalt och möjliggör för dem att visa sina kunskaper på olika sätt. Vi arbetar i Office-miljö och Apples egna appar på iPads.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Planering och genomförande av undervisning för elever på högstadiet, kan även vara viss del mot yngre år beroende på kompetens. Uppföljning, bedömning och betygsättning av elevernas framsteg samt återkoppling både till elever och vårdnadshavare. Stödja eleverna i deras sociala och emotionella utveckling.
Anpassa undervisning för att möta varje elevs behov. Delta i arbetslagsmöten, utvecklingsarbete på skolan och skolans gemensamma aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i IDH för åk F-9. Vi ser även erfarenhet av undervisning som meriterande, samt behörighet i fler ämnen.
Du är trygg i din roll som lärare och har förmågan att se helheten i en elevgrupp. Du har ett genuint intresse för att arbeta med elever och vill jobba för att skapa en god skolsituation med trivsel, trygghet och studiero. Du har ett tryggt ledarskap och en förmåga att skapa trygga grupper.
Du planerar dina lektioner på ett strukturerat och systematiskt sätt och bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper.
Du är bra på att skapa trygga och hållbara relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter.
