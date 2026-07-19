Lärare i högstadiet
Kristna Skolan Oasen Ideella Förening / Grundskollärarjobb / Sundsvall Visa alla grundskollärarjobb i Sundsvall
2026-07-19
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Lärare i matematik, NO och teknik för årskurs 7–9
Kristna Skolan Oasen söker en engagerad och behörig lärare
Kristna Skolan Oasen är en fristående skola med kristen värdegrund. Vi har cirka 120 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidsverksamhet. Trots vår storlek präglas skolan av stor mångfald, nära gemenskap och ett åldersblandat arbetssätt. Hos oss är målet att varje elev ska känna sig trygg, respekterad och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Läs gärna mer om vår verksamhet på kristnaskolanoasen.se.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och legitimerad lärare som vill vara mentor på högstadiet och undervisa i matematik, NO-ämnen och teknik för elever i årskurs 7–9 inför höstterminen 2026.
Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag där samarbete, gemensamt ansvar och nära kollegialt stöd är en naturlig del av vardagen.
Tjänstens omfattning: 100 %
Vi söker dig som
Är behörig lärare med erfarenhet av undervisning på högstadiet.
Har ett flexibelt arbetssätt och ser möjligheter i förändring och utveckling.
Är en god lagspelare som värdesätter samarbete och relationer.
Har förmåga att inspirera, motivera och skapa engagemang hos elever.
Är en tydlig och trygg ledare i klassrummet.
Kan skapa struktur, arbetsro och en positiv lärmiljö.
Visar lyhördhet, omtanke och respekt i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Har gott omdöme och hög integritet samt vill vara en positiv vuxen förebild.
Delar och kan stå bakom skolans kristna profil och värdegrund.
Vi erbjuder
På Kristna Skolan Oasen får du möjlighet att arbeta i en mindre skola där relationer står i centrum och där varje medarbetare gör verklig skillnad. Vi värdesätter engagemang, gemenskap och viljan att tillsammans utveckla både elever och verksamhet.Så ansöker du
Har vi väckt din nyfikenhet? Är du en engagerad lärare som vill vara med och utveckla vår skola?
Välkommen att skicka ditt personliga brev och CV till:shannon.lehnberg@kristnaskolanoasen.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: shannon.lehnberg@kristnaskolanoasen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i 7-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristna Skolan Oasen Ideella Förening
, http://www.kristnaskolanoasen.se
Baldersvägen 72 (visa karta
)
856 40 SUNDSVALL Arbetsplats
Kristna skolan Oasen Kontakt
Rektor
Shannon Lehnberg shannon.lehnberg@kristnaskolanoasen.se 0736252929 Jobbnummer
10006094