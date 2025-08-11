Lärare i hemkunskap Svärdsjöskolan 6-9
2025-08-11
Vi söker dig som är utbildad lärare i hemkunskap och ev so till Svärdsjöskolan 7-9!
Svärdsjöskolan är en F-9 skola med ca 450 elever varav ungefär hälften i åk 7-9. På Svärdsjöskolan arbetar vi för att skapa en trygg lärandemiljö där kunskap, engagemang och samarbete genomsyrar vårt arbete. Målet är att alla elever som lämnar Svärdsjöskolan ska vara självständiga och kunna ta eget ansvar för sin framtid. Är du läraren som kan komplettera vårt team, med din kompetens, erfarenhet, engagemang och omsorg om eleverna? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning i hemkunskap och eventuellt so i åk 6-9. Beroende på din behörighet kan vi göra olika kombinationer i tjänsten. I tjänsten ingår även mentorskap samt att du kommer att vara en viktig del i ett arbetslag där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för att utvecklas individuellt och genom kollegialt lärande.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Lärarlegitimation i hemkunskap för 6-9Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och tydlig i din ledar- och yrkesroll, ansvarstagande, lyhörd och arbetar individanpassat. Du har även förmåga att skapa goda elev- och föräldrakontakter. Du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du bidrar till ett bra samarbetsklimat i möten med såväl kollegor som skolledning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning i hemkunskap åk 6-9
• Behörighet i so
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Malin Håkansson malin.hakansson@falun.se 0246-81539 Jobbnummer
9451998