Lärare i hemkunskap åk 6-9
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Alingsås Visa alla grundskollärarjobb i Alingsås
2026-07-20
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i Hemkunskap till Vittra Gerdsken i Alingsås
Detta söker vi:
Vi söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare i Hemkunskap för åk 6-9. Vi vill att du är en tydlig ledare och vi söker en lärare som är van att undervisa och gillar att utveckla lärandet tillsammans med andra lärare.
I Vittra tillhör du ett arbetslag och vi söker dig som är intresserade av delta och bidra till ett kollegialt lärande. Tillsammans skapar vi vår lärmiljö och den kultur vi vill att vår verksamhet ska präglas av.
Vi erbjudit:
Lärande och utveckling utgör riktningen för all planerad verksamhet och vi arbetar systematiskt med att följa upp kvaliteten i allt vi gör. Därför träffas vi i regelbundna kollegiala samtal för att diskutera undervisningen. Eleverna är våra viktigaste samarbetspartners och ständigt närvarande i vårt utvecklingsarbete. Det betyder att det alltid är vi lärare som ansvarar för såväl undervisningen som den pedagogiska relationen, men allt vi gör blir till i samspel med eleverna.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och barnens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska utvecklas, barn som vuxna.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Gerdsken kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/gerdsken
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen
.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2026-08-10. Tjänsten är på 40-50%, med tillträde ht-26.
Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Klas Karlsson: klas.karlsson@vittra.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
441 40 ALINGSÅS Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Klas Karlsson klas.karlsson@vittra.se Jobbnummer
10007329