Lärare i hem- och konsumentkunskap Geneskolan 7-9 - Örnsköldsviks kommun - Grundskolelärarjobb i Örnsköldsvik

Prenumerera på nya jobb hos Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun / Grundskolelärarjobb / Örnsköldsvik2021-04-05På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.Geneskolan är Örnsköldsviks största enhet för årskurs 7-9, med ca.380 elever. Eventuellt finns möjlighet att arbeta cirka 20% även på Höglandsskolan.För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.2021-04-05Du kommer att undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurserna 7-9 och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning.Du kommer också att vara mentor i en klass.Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i hem- och konsumentkunskap. Har du även andra behörigheter är det meriterande och kan innebära utökad sysselsättningsgrad.Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.Rekrytering sker löpande och vi intervjuar under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister lämnas in till arbetsgivaren.I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.Varaktighet, arbetstid60. Tillträde: 210812 TillsvidareanställningFast timlön/månadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Örnsköldsviks kommun5671501