Lärare i hem- och konsumentkunskap, årskurserna 6-9
Sverigefinska Skolan I Botkyrka Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-07-31
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Inför läsåret 26/27 söker vi en behörig hkk-lärare till vår lilla skola för undervisning i årskurserna 6-9. Tjänsten omfattar lite drygt 15% som förläggs på en veckodag (om inget annat önskas).
Har du även behörighet i andra ämnen? Ta med dem i din ansökan för eventuella framtida möjligheter till ökad tjänstegrad.
Vi:
• är en liten fristående förskola, grundskola och fritids med sammanlagt ca 150 barn/elever i huset.
• har ca 110 elever fördelade på årskurserna Fk-9.
• är tvåspråkiga. Vår verksamhet präglas av de båda språken svenska och finska.
• är centralt placerade i Tumba, nära pendeltåg och bussar.
Du:
• tycker om att arbeta med elever i olika åldrar, med olika förutsättningar och förmågor.
• strukturerar upp arbetet utifrån givna ramar, sammanhang, behov och mål. Och är beredd på att planer kan behöva ändras.
• utgår från att ditt arbete omfattar både elevernas kunskapsutveckling och deras sociala lärmiljö.
• tar egna initiativ när det passar och behövs.
• ser samarbetet med dina kollegor som en självklarhet, gärna med ett verksamhetsutvecklande perspektiv.
• ser alla skolans delar (verksamheter, elever och personal) som en helhet. Där du är en viktig pusselbit tillsammans med oss andra.
• får gärna kunna både svenska och finska.
Kan detta vara något för Dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: christina.husdahl@sverigefinskaskolan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hkk-lärare 26/27". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigefinska Skolan I Botkyrka Aktiebolag
(org.nr 556572-1247)
Utbildningsvägen 4 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Sverigefinska skolan i Botkyrka AB Kontakt
Biträdande rektor
Christina Husdahl christina.husdahl@sverigefinskaskolan.com 070-000 00 45 Jobbnummer
10017585