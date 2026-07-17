Lärare i hem- och konsumentkunskap
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2026-07-17
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9.
Vi söker en engagerad och trygg lärare i hem- och konsumentkunskap som vill vara med och skapa en stimulerande, strukturerad och inkluderande lärmiljö för våra elever.
Som lärare i hem- och konsumentkunskap ansvarar du för undervisning i årskurs 6-9. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen med fokus på elevernas lärande, kreativitet och utveckling. Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor och ett aktivt deltagande i skolans övergripande kvalitetsarbete. Vi ser positivt på om du har legitimation i något annat ämne för grundskolan.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap för grundskolan.
Har ett tryggt och tydligt klassrumsledarskap och förmåga att skapa goda relationer med elever.
Arbetar med tydlighet, struktur och förutsägbarhet i undervisningen.
Har en varierad undervisning som möter elevers olika behov och förutsättningar.
Har ett medvetet och professionellt förhållningssätt till bedömning, där formativ bedömning och tydliga kunskapskrav är en naturlig del av undervisningen.
Är ansvarstagande, flexibel och bidrar till ett positivt arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (40%), med 6 månaders provanställning med start HT 2026.Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
174 62 SUNDBYBERG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Ida Åström ida.astrom@noblaskolan.se Jobbnummer
10005191